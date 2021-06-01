本港4月份零售業總銷貨價值按年升12.1%　政府：遠低於疫情前水平

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-01 16:46

政府公布，今年4月零售業總銷貨價值為270億元，按年上升12.1%；三月數據經修訂後，則按年上升20.2%；與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.5%。

四月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%，銷售價值為18億元，按年升27.2%；3月份零售業網上銷售價值的修訂估計為按年升44%；與去年同期比較，今年首4個月的零售業網上銷售價值的臨時估計上升53.1%。

與去年比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升29.1%；其次為電器及其他未分類耐用消費品（升10.2%）；服裝（升64.7%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（升93.2%）；藥物及化妝品（升16.4%）；汽車及汽車零件（升22.8%）；燃料（升26.7%）；傢具及固定裝置（升6.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（升36.0%）；書報、文具及禮品（升10.4%）；中藥（升15.9%）；以及眼鏡店（升34.6%）。

另外，超級市場貨品的銷貨價值下跌12.7%；其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌3.7%）；以及百貨公司貨品（下跌22.2%）。

政府：市民必須積極參與疫苗接種計劃

政府發言人表示，四月零售銷售在低比較基數下繼續按年顯著增長。然而，由於訪港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。

發言人指出在環球疫情反覆下，訪港旅遊業料需時復蘇，因此零售業的短期前景仍然困難，呼籲市民必須積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，以創造有利條件讓零售業及其他面向消費者的活動得以更明顯地恢復。