美團績後累彈18%　科技股翻生?　陳政深：升至呢個價宜先行食糊

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-01 22:49

恒生科指領升2.5%，重上8300關，美團（3690）績後兩日累計大升18%。自從美團業績後，市場低位吸納科技股，ATMXJ（阿里巴巴、騰訊、美團、小米、京東）均錄得回升，恒生科指亦連續兩日跑贏恒指，科技股是否已經見底，或是已到吸納時機？

恒生科指今升2.5%，美團再升6%，阿里巴巴（9988）升3.4%，騰訊（0700）升1.5%，京東（9618）升2.3%，快手（1024）昨破底後反彈近9.2%。艾德證券期貨聯席董事陳政深接受訪問時表示，科指目前仍有上升空間，不過上方始終蟹貨重重，仍以反彈為主，阻力位料為8750點水平。

陳政深表示，ATMXJ之中，騰訊為首選，買得過且可以守，而京東有618購物節因素，有憧憬空間，預料可升至近330元附近。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

美團升至325元先行食糊

美團業績後急彈，陳政深表示，公司業績符預期，大行對公司評語又不太負面，不過，目前公司無盈利前景，同業競爭亦較想像之中為大，「美團急彈的原因是貨源較乾，股價易被挾升一大段，但在監管環境未有放鬆之下，估值難以提升，預料100天線（約325.6元）為阻力，下方已買入的投資者會先行食糊。」

他又指，正如阿里巴巴股價走勢呈一浪低於一浪，是反映公司面對監管風險的問題，而小米業績不差，又掃除了美國投資禁令後，但股價未有大幅改善，意味投資者在高位先行獲利，故此，阿里、美團、小米的值博空間不大，上望空間有限，如果博反彈則勿太勇。「ATMXJ之中，騰訊為首選，買得過且可以守，而京東有618購物節因素，有憧憬空間，預料可升至近330元附近。」

譚朗蔚認為最強勢的是二線科技股，如網易、金蝶、小米、舜宇。（高仲明攝）

譚朗蔚：二線科技股強勢 勝ATMXJ

富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時指，美團績後高開高走，已是市場對公司予以肯定，對前景看法正面，股價亦收復3月底部，而ATM亦同樣收復3月底部並重上區間之中。

他認為，「科技股是弱勢反彈，早前A股先行突破但港股未肯去，都是只差科技股。目前債息回落，而科技股增長一直都高，只是待市場氣氛回復。現時科技股肯上升，恒指亦破位而上，料企穩29300點之後，向上挑戰30100關，即約1月時的高位」。

不過，譚朗蔚表示，論及最強勢的是二線科技股，網易（9999）、金蝶（0268）、小米（1810）、舜宇（2382）均突破區間頂部，「如要選擇科技股也應先選強勢股，若大包圍則可以買入科指ETF，現時整體氣氛有所改善，科指企穩7800點後可望8500關，突破後再上望9360點。」