金管局余偉文：若接種疫苗率續落後　本港國際金融競爭力或受影響

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-01 17:32

香港金融管理局總裁余偉文今日（6月1日）發表文章強調，疫苗接種計劃是推動經濟復甦策略的基石之一。他指出，若接種疫苗率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等其他主要國際金融中心，對於香港作為國際金融中心之一的競爭力將可能受到影響。

余偉文指，在多個央行組織會議上，討論經濟復甦，以至何時最終撤回特殊政策措施，焦點已由感染控制轉移至接種疫苗的進度。在過去有許多地區反覆實施封城、封關等社交距離措施，要避免這種反覆無常的情況出現，讓經濟能持續復甦，市民的生活能夠回復正常的唯一辦法，就是通過提高疫苗接種率，以達到群體免疫。

他亦指出，接種疫苗是為大眾回復正常生活，以及達到經濟可持續復甦作好準備的關鍵。金管局歡迎政府牽頭給予政府僱員疫苗假期以鼓勵接種，該局亦已推出措施便利和鼓勵同事接種疫苗，包括讓同事有兩天額外假期；銀行業亦作出相同的安排。

余偉文認為，銀行業與其他行業不同，即使疫情極為嚴峻之時，銀行業仍會繼續提供必要服務，儘管營運時間與規模有所縮減。因此，確實有必要在銀行前線建立強而有力的免疫屏障。金管局已去信銀行要求其大力鼓勵需要親身接觸客戶的員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。至於尚未接種或基於健康理由而不適合接種疫苗的員工，定期進行新冠病毒測試，是必要的風險管理措施。

此外，金管局亦促請銀行推出額外措施，例如考慮給予接種疫苗的員工額外假期，或其他合宜的安排，以有效鼓勵所有員工接種疫苗。 除了與銀行界加強合作、鼓勵從業人員做防疫注射外，金管局正全力配合政府消費券計劃，與有關的支付系統加緊籌備，力求計劃如期順利推出，協助振興本地消費。