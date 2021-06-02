美股收市｜三大指數漲跌微　中概股抛離大市　360金融狂升逾兩成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-02 05:26

憧憬經濟重啓的樂觀、參雜憂慮通脹壓力的複雜情緒下，美股三大指數周二收市基本持平，道指開盤後曾上漲 300 點，隨後收窄，收市僅升0.13%。科技股疲軟抵消了能源、材料和金融股的上漲，標普500收跌0.05%，納指也下跌近 0.09% 。 熱門中概股抛離大市，納指成分股拼多多（PDD）升12%。網上金融信貸服務樂信（LX）以及360金融（QFIN）分別狂飆28%以及21%。互動媒體優信（UXIN）升22%，創52週高。有電車三寶之稱的蔚來（NIO）、小鵬（XPEV）、理想（LI）汽車分別升9.36%、7.937%及2.18%。 港股ADR京東（JD）升5.937%，比本港收市價升逾2%；新東方教育（EDU）升8.407%，比本港收市價升1.82%；阿里巴巴（BABA）升2.580%，比本港收市價跌2.45%；唯攜程（TCOM）跌3.8%，比港股收市跌3.33%。

美股收市，道指開盤後不久一度上漲 300 點，漲幅隨後收窄，收市報34575.31 點，漲 45.86 點或 0.13% 。科技股疲軟抵消了能源、材料和金融股的上漲，標普 500收跌0.05% 至 4202 點。納指收盤下跌近 0.09% 至 13736.48 點，

油氣板塊造好，戴文能源（DVN）漲超13.75%，馬拉松石油(MRO)漲13.62%，阿帕奇(APA)石油漲10.86%，西方石油(OXY)漲9.669%，、Diamondback Energy(FANG)漲8.168%。

科技股疲軟，微軟跌 0.9%，Adobe 下跌 1.7%，蘋果跌 0.26%。半導體板塊ETF（SMH）跌0.15%。儘管報告顯示隨著全球半導體短缺加劇，今年第一季度全球10大晶片廠商營收創歷史新高227.5億美元。

而迷因股AMC再狂升22.66%。