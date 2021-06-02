中國「小富翁」數目增至1.13億人　超越美國成全球之最

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-02 09:00

隨著中國經濟迅速發展，國內富豪數目愈來愈多。據《日本經濟新聞》報道，中國個人淨資產在10萬美元以上的「小富翁」數量正在快速增長。目前，中國「小富翁」人口已經超過美國，成為「小富翁」數量最多的國家。

據瑞士信貸集團（Credit Suisse AG）的測算，2019年，中國個人淨資產超過10萬美元的人數約為1.13億，高於美國（1.03億人）、日本（0.55億人）、德國（0.26億人）和法國（0.25億人）。中國這一數字的增加，除了得益於經濟發展，還受到不動產和金融資產升值的影響。根據中國國家統計局對全國70個大中城市的房價調查，在2015年到2020年間，新房價格普遍增長20%到80%。

中國依然有很多低收入羣體。在「十四五」規劃中，中國政府計劃提高城市和農村地區低收入羣體的收入，使他們也能夠分享經濟增長的紅利。

與此同時，截至2020年6月，在美國，個人資產超過100萬美元的「百萬富翁」數量為2027萬人，遠超其他國家。不過，由於近年來美國人的財富越來越向富人羣體集中，導致其他羣體的淨資產幾乎沒有任何變化，這也是為什麼中國的「小富翁」數量會超過美國。如果生活和個人資產上相對寬裕的中產階層萎縮，將導致教育水平下降和社會治安惡化，這將關乎國家未來的發展。