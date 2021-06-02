恒指維持29400點　泡泡瑪特飆逾半成　壹傳媒漲逾40%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-02 10:33

科技股回勇，領漲昨日大市上升超過300點，今日表現又如何？隔晚美股呈先高後低，受惠石油股大幅攀升。道指收市升45點或0.13%，報34575點；標指收市倒跌0.05%，報4202點。納指收市微跌0.09%，報13736點。

【10:28】壹傳媒漲逾40%

泡泡瑪特（9992）一度飆逾半成，高見75.5元，創新高；現造價報75.25元，仍升5.1%，成交金額9.6億元。

壹傳媒（0282）漲逾1倍，高見0.44元，現報0.3元，仍飆逾4成。

恒生指數跌31點，報29436點。

【10:15】ATMX個別走勢

美團（3690）一度吐2%，低見304元，最新報309.8元，仍跌1%。阿里巴巴（9988） 亦跌1.74%，報214.4元；騰訊（0700）則逆市升1.3%，報636元；小米（1810）漲0.51%，報29.35元。

【10:09】恒指維持29400點水平

恒生指數再轉跌不足百點，現報29391點，跌76點或0.26%；成交額471.04億元。

【09:55】恒生科指守8300點關

恒生指數倒升，現報29475點，升7點或0.02%；恒生科指升不足1點，報8306點；大市成交額暫為378.62億元。

汽車股開車，吉利（0175）上揚逾半成，高見21.5元，現造價21.3元，仍升5.4%，成交金額7.3億元；長汽（2333）漲4.2%，報23.35元；比亞迪（1211）亦升0.37%，報191.6元。

半新股京東物流（2618）上漲1.9%，報46.65元；京東（9618）亦飆2.4%，報305元。

油股造好，中海油（0883）上揚1%，報8.8元；中石油（0857）升1.5%，中石化（0386）亦升1.7%。

【09:20】恒生國指企上11000點

恒生指數低開53點或0.18%，報29414點。恒生科指高開32點或0.39%，報8338。恒生國指開報11009，升18點或0.17。大市暫成交額67.26億元。

美團（3690）低開0.32%，報312元；騰訊（0700）續升近1%，報634元；阿里巴巴（9988）跌1.1%，報215.8元；京東（9618）漲近2%，報303.6元；快手（1024）續彈逾2%，報216.8元。

金融股方面，港交所（0388）開報490元，升0.45%；友邦（1299）則跌1.9%，報98.45元；滙豐（0005）亦跌1%，報49.25元。

恒大（6666）開插逾12%，報9.8元；恒大物業股東按每股9.8元，較昨天收市價11.18元折讓12.34%，配售2.7億股，套現26.46億元；可額外配售最多1.9億股，H涉資18.62億元。

壹傳媒（0282）高開14.62%，報0.243元，成交額45.93萬元。昨日（1日）公司發出公告，指出5月31日收到國家安全處的信函，指出黎智英不得直接或間接行使其所持有公司任何股份投票權，惟獲得保安局局長授予許可除外。

油股方面，中海油（0883）上揚1%，報8.8元；中石油（0857）升1.2%，中石化（0386）亦升0.24%。