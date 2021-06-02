港股全日跌170點　ATMXJ個別走勢　吉利漲近6%冠藍籌

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-02 16:33

科技股回勇，領漲昨日大市上升超過300點，今日表現又如何？隔晚美股呈先高後低，受惠石油股大幅攀升。道指收市升45點或0.13%，報34575點；標指收市倒跌0.05%，報4202點。納指收市微跌0.09%，報13736點。

【16:20】中石油破頂升3%

港股全日低走，恒生指數收報29297點，全日跌170點或0.58%；恒生科指收報8235點，跌70點或0.85%；恒生國指收報38點或0.35%，收報10951點，跌38點或0.35%。大市成交金額1,502.31億元。

騰訊（0700）全日僅升0.08%，收報628.5元，成交額103.2億元；美團（3690）收跌0.38%，收報311.8元，成交額75.1億元；阿里巴巴（9988）亦跌1.74%，收報214.4元；京東（9618）則升0.67%，收報299.8元；小米（1810）亦升0.34%，收報29.9元。

恒大物業（6666）全日挫12.52%，收報9.78元，成交額達45.4億元。

吉利（0175）全日升5.94%，收報21.4元，成交額29.2億元，為表現最好的藍籌。其他汽車股也不俗，長汽（2333）揚1.56%，收報22.75元；比亞迪（1211）亦升1.1%，收報193元。

壹傳媒（0282）全日升67.45%，收報0.355元，成交額9,197萬元。

長江生命科技（0775）亦飆28%，收報0.96元。

「三桶油」逆市上揚，當日表現最好的中石油（0857）升3.38%，收報3.36元；中石化（0386）亦升0.95%，收報4.26元；中海油（0883）全日上揚0.8%，收報8.78元。

【15:50】京東物流轉跌

京東物流（2618）轉跌0.22%，報45.7元；京東（9618）升幅收窄，最新報299元，升0.4%。

壹傳媒（0282）升逾六成，報0.34元。

【15:21】滬指失守3600關 北向資金流入佔A股成交不足一成

內地股市全日低收，上證指數收跌27點或0.76%，報3597點，成交額4,546.78億元（人民幣‧下同）；深證成指收報14857點，跌176點或1.18%，成交額5,582.99億元。兩市合共10,129.77億元。

滬深300指數收報5289點，全日跌51點或0.97%；創業板指收報3243點，全日跌57點或1.73%。

北向流入合共6.22億元，佔大市成交9.58%。

【14:25】吉利持續升勢 午後仍漲逾6%

恒生指數午後跌幅擴大，最新報29268點，跌200點或0.68%；恒生科指亦跌85點或1.02%，報8220點；大市成交額為1,116.13億元。

萬洲國際（0288）中午停牌，停牌前股價為6.93元，升4.21%，成交額2.13億元。

吉利（0175）持續升勢，升6.2%，報21.45元；瑞聲科技（2018）漲3.4%，報48.9元。中石油（0857）亦升3.4%，報3.36元；中銀香港（2388）升1.24%，報28.55元。

創科實業（0669）挫3.03%，報140.7元；藥明生物（2269）亦跌2.8%，報121.2元；蒙牛乳業（2319）挫2.7%，報45元；九倉（1997）瀉2.5%，報44.95元。

【12:10】「三桶油」逆市上揚

港股持續向下，恒生指數半日跌147點或0.5%，中午收報29320點；恒生科指收報8227點，跌78點或0.94%；恒生國指收報10945點，跌45點或0.42%；大市成交額876.2億元。

美團（3690）半日倒跌1.2%，中午收報309.2元，成交金額45.11愈元；騰訊（0700）微跌0.08%，收報627.5元，成交額66.22億元；阿里巴巴（9988）插2.2%，收報213.4元；京東（9618）則升1.3%，收報301.8元；快手（1024）亦跌0.85%，收報210.4元。

汽車股造好，吉利（0175）半日漲6.2%，收報21.45元，成交額19.54億元；長汽（2333）升2.5%，收報22.95元；比亞迪（1211）微升0.05%，收報191元。

「三桶油」逆市上揚，中海油（0883）半日上揚0.9%，收報8.79元；中石油（0857）升3.08%，收報3.35元；中石化（0386）亦升1.19%，收報4.27元。

金融股方面，友邦（1299）半日挫1.4%，收報99元；滙豐（0005）亦跌0.6%，收報49.45元。

【11:33】上證指數重上3600點

內地股市向下，上證指數收報3601點，半日跌23點或0.65%；深證成指收報14873點，跌161點或1.07%；兩市半日成交額達6,343億元人民幣。

創板指跌穿3300點，以近半日低位收市，收報3248點，跌51點或1.56%。

另外，北向資金淨流出35.78億元（人民幣．下同），其中滬股通淨流入5.55億元，深股通淨流出30.23億元。

【11:10】恒指失29400點關

恒生指數跌逾百點，最新報29315點，跌152點或0.52%；恒生科指最新報8229點，跌76點或0.92%；大市成交額756.88億元。

恒大物業（6666）現挫逾一成，低見9.74元，硫報9.98元，仍跌10.73%；恒大汽車（3333）亦跌0.17%，報11.84元。

快手（1024）倒跌0.4%，報211.4元；騰訊（0700）升幅亦收窄，僅升0.08%，報628.5元。

【10:28】壹傳媒漲逾40%

泡泡瑪特（9992）一度飆逾半成，高見75.5元，創新高；現造價報75.25元，仍升5.1%，成交金額9.6億元。

壹傳媒（0282）漲逾1倍，高見0.44元，現報0.3元，仍飆逾4成。

恒生指數跌31點，報29436點。

【10:15】ATMX個別走勢

美團（3690）一度吐2%，低見304元，最新報309.8元，仍跌1%。阿里巴巴（9988） 亦跌1.74%，報214.4元；騰訊（0700）則逆市升1.3%，報636元；小米（1810）漲0.51%，報29.35元。

【10:09】恒指維持29400點水平

恒生指數再轉跌不足百點，現報29391點，跌76點或0.26%；成交額471.04億元。

【09:55】恒生科指守8300點關

恒生指數倒升，現報29475點，升7點或0.02%；恒生科指升不足1點，報8306點；大市成交額暫為378.62億元。

汽車股開車，吉利（0175）上揚逾半成，高見21.5元，現造價21.3元，仍升5.4%，成交金額7.3億元；長汽（2333）漲4.2%，報23.35元；比亞迪（1211）亦升0.37%，報191.6元。

半新股京東物流（2618）上漲1.9%，報46.65元；京東（9618）亦飆2.4%，報305元。

油股造好，中海油（0883）上揚1%，報8.8元；中石油（0857）升1.5%，中石化（0386）亦升1.7%。

【09:20】恒生國指企上11000點

恒生指數低開53點或0.18%，報29414點。恒生科指高開32點或0.39%，報8338。恒生國指開報11009，升18點或0.17。大市暫成交額67.26億元。

美團（3690）低開0.32%，報312元；騰訊（0700）續升近1%，報634元；阿里巴巴（9988）跌1.1%，報215.8元；京東（9618）漲近2%，報303.6元；快手（1024）續彈逾2%，報216.8元。

金融股方面，港交所（0388）開報490元，升0.45%；友邦（1299）則跌1.9%，報98.45元；滙豐（0005）亦跌1%，報49.25元。

恒大（6666）開插逾12%，報9.8元；恒大物業股東按每股9.8元，較昨天收市價11.18元折讓12.34%，配售2.7億股，套現26.46億元；可額外配售最多1.9億股，H涉資18.62億元。

壹傳媒（0282）高開14.62%，報0.243元，成交額45.93萬元。昨日（1日）公司發出公告，指出5月31日收到國家安全處的信函，指出黎智英不得直接或間接行使其所持有公司任何股份投票權，惟獲得保安局局長授予許可除外。

油股方面，中海油（0883）上揚1%，報8.8元；中石油（0857）升1.2%，中石化（0386）亦升0.24%。