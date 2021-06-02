吉利升逾6%　獲花旗上調目標價至52.25元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-02 14:06

吉利汽車（0175）股價跑贏大市，吉利最新報21.55元，升6.7%，成交額為22.25億元。吉利表現獲大行看好，花旗更上調目標價至52.25元。

野村料其新車「極氪」年底可付運1萬輛

野村發表報告表示，維持吉利「買入」評級及目標價27.8元。指吉利管理層稱晶片短缺問題自今年4月開始，料5月至6月持續，相關影響為期內產能約一成，料汽車用晶片短缺況會在今年第三季有所緩和，並對今年第四季產出前景會復甦。

該行指，就原材料成本上漲問題，吉利管理層表示會透過產品整合方式抵銷毛利率下滑情況，並增加售價較高的車型，而吉利指今年首要任務是保護利潤率而不是爭奪市場份額。

吉利管理層估計可於今年第四季向顧客付運首款純電動車型「極氪001」，估計今年底相關付運量達1萬輛，並於2022財年推出另外2款新型號，符合該行預期。

花旗料吉利獲鴻海協助緩解汽車晶片問題

花旗發表報告表示，料吉利可藉合作夥伴鴻海及其他供應商幫助下，解決汽車晶片短缺問題，料吉利可較同業恢復得較快。

該行估計吉利旗下「星越L」的付運可於6月起開始，其純電動新車「極氪」於今年第三季會推出，可捕捉今年下半年純電動車銷售上升的趨勢，並相信市場會逐步留意其增長表現。

花旗表示，維持對吉利「買入」評級，上調目標價由51.5元升至52.25元，相當於今明兩年預測市盈率各48倍及34倍。