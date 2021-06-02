2021年5月新興市場流入資金大幅縮減　中國股市資金流入強勁

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-06-02 21:47

據中國證券網報道，國際金融協會（IIF）當地時間6月1日發佈的全球資金流向報告顯示，2021年5月，流入新興市場國家的投資總額約為138億美元，較4月的455億美元大幅縮減。

細分新興市場經濟體的資金流入情況，5月份，股票市場流入40億美元，其中流向中國股市的有113億美元。債券市場流入98億美元，其中，中國債市流出10億美元；流入中國以外其他新興市場國家債市的資金約109億美元。

當前，新興市場整體已實現連續14個月資金淨流入。2021年2月及3月，受長端美債收益率持續走高影響，流向新興市場國家的資金規模持續縮減。隨後，2021年4月，受新興市場國家風險偏好增強、債券市場流入強勁影響，新興市場國家流入資金激增至455億美元。

「5月，新興市場國家的資金流入依然以債券市場為主導。」IIF經濟學家Jonathan Fortun在報告中指出，全球範圍內，通脹壓力逐步累積，損害影響了新興市場的股票市場資金整體流入情況。然而，中國股票市場一枝獨秀，資金流入強勁。

從地區分佈來看，新興市場國家中，拉美地區表現最佳，有17億美元流入債市，62億美元流入股市。亞洲新興市場則整體流出5億美元。