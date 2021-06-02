人民幣續升　外資大掃A股　官媒發聲：莫把人民幣資產當賭博籌碼

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-02 16:33

人民幣近期升勢持續，創近3年新高，吸引外資流入A股市場，據彭博彙編數據，今年至今，僅僅半年時間，流入A股外資總額達2,094億人民幣，已超去年全年2,089億元。

人行近日出手調高外匯存款準備金率圖壓人民幣升勢後，官媒《新華社》再發表題為《莫把人民幣資產當賭博籌碼》的文章，強調人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。

文章指，近期人民幣對美元滙率中間價升破6.4關口，創近3年來新高。一時間，市場開始熱議人民幣滙率是否已進入上行通道。儘管人民銀行向市場傳遞了「不要賭人民幣滙率升值或貶值，久賭必輸」的清晰訊號，但做多人民幣的投機衝動仍若隱若現。

文章又指出，美元仍然是全球最重要的儲備貨幣和結算貨幣，當前美元滙率走低，很大程度受制於政策因素。一旦美聯儲政策轉向或美國經濟復甦趨勢進一步鞏固，美元短期上攻的可能性仍難排除。

文章續稱，在中國長期堅持有管理的浮動滙率制度下，任何惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為都難免遭到打擊或者對沖，交易成本較高，潛在風險極大。事實上，人行已着手收緊境內市場外滙流動性，意在顯著增加投機成本。人民幣資產並非賭徒的「籌碼」，而是回饋耐心和智慧者的「重禮」。

人民幣兑美元中間價今日（2日）報6.3773，下調201點，上一交易日中間價報6.3572，在岸人民幣上一交易日收報6.3759。