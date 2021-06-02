人行會再引入逆周期因子壓人民幣升幅？　摩根士丹利有咁既睇法！

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-02 17:41

近期人民幣兑美元匯率持續走升，在岸人民幣與離岸人民幣兑美元匯率此前雙雙進入6.3時代並均創下近三年來新高，對此有分析認為，人民幣有正當理由升值 不過將面臨更多來自中國央行的阻力。

《路透》報道，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新公佈的研究報告中指出，人民幣有正當的理由升值，但由於可能會觸及人民銀行的容忍水準，因此預計此舉將面臨更多阻力。

摩根士丹利表示，強勁的貿易順差、服務逆差收窄以及大量投資組合資金的流入等因素，共同推動人民幣在2020年下半年保持強勢，而目前出現的唯一變化是投資組合的流入較2020年有所下降，因此國際收支狀況所呈現出的積極性相對下降。

摩根士丹利指出，人行擔心人民幣升值的原因有三，一是人民幣升值速度過快，二是人民幣CFETS籃子處於2015年匯改以來高位，三是美元有可能升值，因此預計人行可能會採取口頭干預、行政工具、鼓勵資金流出、外匯干預以及重新引入逆周期因子（CCF）等措施予以應對，不過重新引入逆周期因子的可能性較小。

此外對於人行5月31日宣佈上調金融機構外匯存款準備金率的做法，有分析認為，此舉表明人行不會放任人民幣過快升值。