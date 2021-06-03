中概股收盤漲跌不一　青客漲超23%　荔枝跌逾8%

撰文：李進
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周三美股三大指數輕微走高，續逼近歷史最高水平。截至收盤，道指漲25.07點，或0.07%，報34600.38點；納指漲19.85點，或0.14%，報13756.33點；標普500指數漲6.08點，或0.14%，報4208.12點。
至於熱門中概股收盤漲跌不一 ，券商股、音視頻內容股普跌。
青客（美：QK）漲超23%，魔線（MOXC）漲超17%，玖富（JFU）漲近16%，怪獸充電（EM）漲超12%，聯代科技（UTME）漲近8%，晶科能源（JKS）漲超6%，人人公司（RENN）漲近6%，水滴（WDH）、陸金所（LU）、理想汽車（LI）、中網載線（CNET）漲超2%，中通快遞（ZTO）、小鵬汽車（XPEV）、金山雲（KC）漲超1%。
新氧（SY）跌近9%，荔枝（LIZI）跌超8%，貝殼（BEKE）跌近8%，途牛（TOUR）跌超7%，霧芯科技（RLX）、第九城市（NCTY）跌超5%，老虎證券（TIGR）、虎牙（HUYA）、高途（GOTU）、獵豹移動（CMCM）跌超4%，網易有道（DOU）、迅雷（XNET）跌近3%，富途證券（FUTU）、騰訊音樂（TME）、鬥魚（DOYU）跌超3%。