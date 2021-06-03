港股未企穩29400　618開門紅　兩科技股可秤先│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-03 10:00

港股未能企穩29400之上，昨隨A股跌170點或0.6%，報29297點。市場靜待美國周五非農就業數據出爐，料港股續在現水平上落。

A股昨回吐0.8%，創業板指跌1.7%，即使是昨日中美傳出有溝通的好消息亦無法提振A股。中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與美國財政部長耶倫昨日進行視像通話，據中方公布，雙方認為中美經濟關係十分重要，願繼續保持溝通。同時，自人行出手上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點後，人民幣便貶至6.38水平，未有再進一步走強。

A股昨回吐0.8%，創業板指跌1.7%，人民幣便貶至6.38水平。

618開門紅 京東小米秤先

自6月1日起開鑼的「京東618，18週年慶」迎來首日開門紅，39個品牌下單金額過億元（人民幣‧下同），4,800個品牌的成交額按年增幅超5倍，超過60%的核心開放平台店鋪下單金額按年增長超100%。而小米亦宣布在「618」中國區新零售全渠道支付金額突破40億元，手機品類包攬全平台安卓手機銷量／銷額全第一。京東股價受提振，再升0.7%，連升三日，小米昨亦升0.3%，屬昨日逆市上升的大型科技股，可見股價硬淨，可以秤先。

另外，國際油價繼續於高位徘徊，紐約期油收市漲1.6%，每桶報68.83美元，升1.9%，布蘭特期油收市亦升1.6%，報71.35美元，再企於70關之上。「三桶油」中石油、中海油、中石化昨逆市上升，其中，中石油昨升3.4%創逾一年高，石油股可繼續關注。

自6月1日起開鑼的「京東618，18週年慶」迎來首日開門紅，39個品牌下單金額過億元人民幣。

美股靜待周五非農數據

市場靜待美國周五非農就業數據出爐，道指昨曾上升131點，全日高見34706點；其後市況反覆，收市微升25點，報34600點。標指升0.1%，收市報4208點，納指升0.1%，收市報13756點。

聯儲局發表地區經濟報告，表示整體美國經濟溫和回升，增長速度快於上一期報告，而就業人數穩定增長，物價因供應鏈中斷而帶來壓力。美國費城聯儲銀行總裁哈克表示，目前可能是適當時機，聯儲局展開討論削減量化寬鬆措施。聯儲局將在6月15日至16日將舉行會議，料開始討論縮減買債的標準。