港股全日跌331點　失守29000點關　金融股、騰訊拖累大市

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-03 16:31

港股昨回吐170點，「三桶油」逆市造好；OPEC+維持逐步增產安排，牽動國際油價上揚。紐約油價再創32個月新高收市升1.11美元或1.64%，每桶報68.83美元。倫敦布蘭特期油收市升1.1美元或1.56%，每桶報71.35美元。油股今日表現如何？

【16:10】瑞聲逆市升逾半成

港股反覆向下，恒生指數全日倒跌331點或1.13%，收報28966點；恒生科指跌0.86%或70點，收報8164點；恒生國指挫125點或1.14%，收報10826點；大市成交額1,389.32億元。

瑞聲（2018）全日逆市升5.22%，收報51.4元；中信股份（0267）漲3.95%，收報9.21元；小米（1810）漲2.4%，企穩30元關。

雷蛇（1337）全日挫12.7%，收報2.27元；成交額10.1億元。

國際油價向好，中石油（0883）微升0.23%，收報8.55元；中石油（0857）無升跌，收報3.36元；中石化（0386）亦無升跌，收報4.26元。

騰訊（0700）全日跌2.07%，收市報615.5元；阿里巴巴（9988）挫1.7%，收報210.8元；美團（3690）跌1.4%，收報307.4元；京東（9618）亦跌1.33%，收報295.8元。

金融股拖累大市跌158點，港交所（0388）全日挫1.78%，收報475.8元；友邦（1299）跌1.61%，收報97.55元；建行（0939）跌2.06%，收報6.19元。

吉利（0175）先升後跌，收市報20.95元，跌2.1%，成交額16.4億元。其他汽車股，比亞迪（1211）挫1.71%，收報189.7元；長汽（2333）則吐4%，收報21.85元。

【14:50】「來港易」推遲 零售、餐飲股未受累

廣東省疫情升溫，政府將原定5月推出「來港易」計劃因應疫情暫緩推出。本地餐飲、零售股普遍未受影響，莎莎（0178）今早一度飆逾3%，高見2.03元，新造價1.97元，仍升0.51%；周生生（0116）升2%，周大福（1929）曾漲逾3%，現則跌1.2%，利福國際 （1212）微升0.5%。

餐飲股方面，大家樂（0341）無升跌，報17.04元，太興（6811）無升跌，報2.1元，翠華 （01314） 升1.6%，報0.32元。

恒生指數跌逾300點，現報28959點，跌337點或1.15%。

【13:21】醫藥股逆市造好

恒生指數午後跌幅稍微擴大，跌137點或0.47%，報29160點；恒生科指升25點或0.31%，報8260點；恒生國指跌41點或0.38%，報10910點。

小米（1810）再度上揚2.4%，報30元；瑞聲（2018）漲7.88%，收報52.7元；中國鐵塔（0788）升5.66%，報1.12%。

藥股造好，維亞生物（1873）升逾一成，報10.94元；四環醫藥（0460）亦升逾8%，報3.9元；平安好醫生（1833）漲近4%，報93.25元；三生製藥（1530）亦升3.9%，報9.61元。

【12:10】瑞聲科技飆近9%

港股持續下跌，恒生指數半日再吐117點或0.4%，中午收市報29179點；恒生科指收報8256點，升21點或0.26%；恒生國指收報10916點，跌35點或0.33%。大市成交額682億元。

瑞聲科技（2018）半日飆近9%，收市報53.2元，暫為表現最佳的藍籌；中國聯通（0762）升2.16%，報4.26元；小米（1810）亦升2.05%，收報29.9元。

美團（3690）半日漲0.9%，收報314.6元，成交金額39億元。騰訊（0700）則跌0.95%，收報622.5元；阿里巴巴（9988）亦跌1%，收報212.2元。

汽車股普遍回吐，吉利（0175）先升後跌，中午收報21.25元，下跌0.7%；長汽（2333）跌1.32%，收報22.45元；比亞迪（1211）微跌0.67%，收報191.7元；廣汽（2238）下降0.88%，收報6.77元。

油股續造好，中海油（0883）半日上升0.82%，收報8.6元；中石油（0857）亦升0.6%，中石化（0386）微漲0.23%。

港交所（0388）中午收報481.4元，跌0.62%；友邦（1299）跌0.55%，收報98.6元；平保（2318）亦跌1.2%，收報82.4元。建設銀行（0939）跌1.27%，收報6.24元。

【11:31】滬指重上3600點

內地股市向好，滬指半日升13點或0.38%，中午收報3610點，成交額2,600億元人民幣。深證成指收報14923點，升66點或0.44%，成交額3,093億元人民幣。兩市合共5,693元人民幣。

滬深300指數收報5303點，升13點或0.26%；創業板指收報3245點，升2點或0.08%。

【10:35】小米重上30元大關

小米（1810）獲重新納入富時中國50指數，今日一度飆近3%，重上30元大關，創2月19日後最高。最新造價29.85元，仍升1.88%，成交有25.86億元。瑞聲（2018）飆逾半成，報51.6元。

恒生指數倒跌80點或0.27%，報29217點；恒生科指報8278點，升43點或0.52%；大市成交額暫為454.75億元。

【10:05】恒指29300水平徘徊

恒指升2點，報29299點；恒生科指則倒升32點或0.39%，報8267點。

壹傳媒（0282）一度飆升9%，高見0.445元，現報0.375元，仍升5.63%；成交額4,190萬元。

吉利（0175）延續升勢，一度漲4.2%，高見22.3元，現造價21.55元，仍升0.7%，成交額7.03億元；東風（0489）升1.2%，報7.54元；比亞迪（1211）則跌1.6%，報189.9元；長汽（2333）微跌0.88%，報22.55元。

小米（1810）上揚1.7%，報29.8元；騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）倒升1%，阿里（9988）跌0.4%，京東（9618）跌0.33%。

【09:20】恒生指數高開67點

恒生指數高開67點或0.23%，報29365點。恒生科指則低開7點或0.09%，報8227點。恒生國指開報10953點，升1點或0.02%。大市暫成交額28.03億元。

騰訊（0700）平開，報628.5元；美團（3690）亦平開，報311.8元；京東（9618）跌0.53%，報298.2元；網易（9999）跌1.2%，報180.2元；阿里巴巴（9988）跌0.28%，報213.8元；軟銀據報將持有該股票作擔保，換取保證金貸款規模增至100億美元。

吉利（0175）續升近2%，報21.8元。

金融股方面，滙豐（0005）開升近1%，港交所（0388）亦升0.7%；友邦（1299）漲0.55%，平保（2318）則跌0.12%。

雷蛇（1337）開跌7.3%，報2.41元；該股受主席兼首席CEO陳民亮及非執行董事LIM Kalin減持，以每股2.405元出售2.75億股，涉及金額6.61億元，比上日收市價2.6元，折讓7.5%，相當於發行股本3.09%。

中海油（0883）今日除淨，今早股價上揚1.64%，報8.67元；中石油（0857）亦升0.89%，中石化（0386）微升0.23%。