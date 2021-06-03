「六絕月」言之尚早　大市現屬「塘水滾塘魚」｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-06-03 12:15

踏入「六絕月」，港股再次由科技股及三桶油的發功下，創出近三個月的高位，企穏二萬九水平；現階段來看「六絕月」是「絕與不絕」？現階段仍言之尚早，港股的成交額尚未全面配合升勢，暫維持在1,500億的水平，只屬「塘水滾塘魚」。

美股方面，不論道指或納指，均出現窄幅上落之格局，日升日跌經常可見；國內市場則在壓抑人民幣升勢的情況下，A股走勢亦見膠著，以致灌溉港股的北水亦變得收歛了不少。

現時，大市給投資者「短癮」的感覺，如較早前國內宣布「三孩政策」，投資者滿以為相關股份大有可為，一飛沖天，殊不知只是曇花一現；投資者只開心了一個午市，翌日便已現回吐，幾乎打回原形。

新股市場方面，自京東物流（2618）爆冷，吸引136萬人申請，超額714倍，在市況不穏及此股未有盈利的前提下，仍有此佳績，可謂出乎意料，在上市後股價亦見升幅，從數據及氣氛都可謂扭轉近期新股疲弱的局面。適逢今天在內地從事隠形矯治解決方案提供商時代天使（6699）正式開始招股，儘管此股入場費創新高，至少需港幣34,949，但其行業獨特及市場的供求，加上此股已錄2.27億人民幣盈利，市場反應料會不俗，投資者不妨在大市猶豫不決情況下，認購無妨。

另一邊廂，立法會在業界一片反對聲中，通過上調股票印花稅，此舉再一次證明港府沒有聆聽業界聲音及正視今年的股市成交已大不如前，更持續出現萎縮；政府此舉是將識生金蛋的雞殺死，結果姑且拭目以待。眾所周知，現在投資者要投資海外市場，已遠比10年前容易，因此若未來如全球市況出現不穩，投資者自然會選擇交易成本較低的國家，屆時香港股市便會雪上加霜。

許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗