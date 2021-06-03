港首季港口貨物吞吐量按年下跌14%

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-03 17:20

政府統計處今日﹙3日﹚公布，今年首季港口貨物吞吐量較去年同季下跌14%，為4,920萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別下跌18.1%及5.1%，為3,190萬公噸及1,720萬公噸。

今年第一季經季節性調整的港口貨物吞吐量按季比較下跌9.4%。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物分別下跌10.9%及6.6%。

今年首季與去年同期相比，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家／地區為印度尼西亞（升89.3%）、越南（升19.0%）及新加坡（升12.1%）。另一方面，台灣（跌70.8%）、韓國（跌26.6%）、中國內地（跌24.8%）及美國（跌18.5%）則錄得雙位數字的跌幅。

在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家／地區為韓國（升44.3%）、澳門（升33.7%）、台灣（升13.8%）及越南（升10.3%）。另一方面，中國內地（跌19.8%）及泰國（跌14.7%）則錄得雙位數字的跌幅。

期內，香港的港口處理了411萬標準貨櫃單位的貨櫃，較2020年第一季上升0.3%。當中，載貨貨櫃下跌1.7%，為337萬標準貨櫃單位，而空貨櫃則上升10.6%，達75萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌1.3%及2.1%，為177萬標準貨櫃單位及159萬標準貨櫃單位。