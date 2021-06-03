財匯局：上市公司審計質素未如理想　近八成缺乏專業懷疑態度

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-03 19:11

財匯局今日（3日）發佈年度查察報告，2019年10月至2020年12月底止，財匯局完成了37個審計報告，及18間上市實體會計師事務所的質素監控制度查察。

報告中，沒有一間會計師事務所得到第一級「良好」評級，主因是近八成核數師缺乏專業懷疑態度。近75%查察的項目需要改進或重大改進，此審計質素遠低於財匯局預期的標準。

財滙局總裁Mark Grabowski 表示，報告在列當局對核數師就我們識別的審計質素缺失作出行動的期望，從而提高投資者及公眾對上市實體財務回報質素的信心。近四分之三該局所查察的項目需要改進或重大改進。

料會計師事務所能採取措施提升審計質素

財滙局相信，當會計師事務所就根本原因分析並採取有效措施，他們能夠迅速提升審計質素。

財滙局查察部主管李斯表示，導致重大缺失的主要成因是缺乏足夠專業懷疑態度，與該局去年12月公布的中期查察報告大致相同。同時，財滙局發現審計制度的缺失，常見的缺失與資源分配有關，特別是監控合夥人及員工工作量，未能足以分配時間執行高質素的工作，以及提倡以質素為核心的內部文化有關。

他補充，鑒於財滙局對每間會計師事務所查察的項目數量較少，故不應根據項目評級假設各事務所之間的審計素質。

對37個項目抽查

財滙局將會計師事務所分為三個界別， A類別係比較著名及大的會計師事務所。A類別已經佔市值90%嘗試實體的審計工作，在抽查的37個項目當中，30個有一項或以上缺乏足夠專業懷疑態度的情況，而當中70%，即21個對審計質素構成重大影響。

財匯局主席黃天祐表示，透過披露查察結果，可推動核數師維持高質素審計，以及促進上市公司優化企業管治。