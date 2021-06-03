證監﹕法庭頒令鍋爐室騙徒向75受騙投資者賠償

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-03 20:18

證監會先前提起的法律程序後，原訟法庭應證監會根據《證券及期貨條例》第213條的申請對鍋爐室騙徒作出命令，飭令他們向75名受騙投資者作出賠償。

這宗鍋爐室騙案涉及三家據稱總部設於香港並在香港營運的無牌實體。它們是：(i) Broadspan Securities（Broadspan），其使用的網站為www.broadspansecurities.com；(ii) Shepherds Hill Partners, Hong Kong（Shepherds Hill），其使用的網站為www.shepherdshillhk.com；及(iii) Rich Futures (HK) Limited（Rich Futures），其使用的網站為www.richfutureshk.com。

這三家無牌實體於2014年以電話自薦造訪方式，招攬投資者透過它們的網站開設交易帳戶和投資證券及／或期貨。它們亦要求投資者將據稱是用作投資的款項存入六個香港銀行帳戶。

資料顯示，與該等投資者所協定的證券及期貨產品投資從未在任何認可交易所上執行，而這些投資者亦未能取回屬於他們的任何款項。

早於14年12月已就六個銀行賬戶款項凍結

2014年12月，證監會取得臨時強制令，將用來存放Broadspan、Shepherds Hill及Rich Futures涉嫌進行鍋爐室或無牌活動所得收益的六個銀行帳戶內的款項凍結。證監會亦於2015年1月取得法庭命令，制止該三家公司進行無牌活動並暫停它們的網站運作。

法庭已委任管理人接管仍然存放在該六個銀行帳戶中的鍋爐室詐騙活動約430萬元的所得收益，並將該等所得收益按比例歸還予投資者。