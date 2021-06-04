美股｜科技股累三大指數收跌　Tesla跌5.33％　中概股好未來跌13%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-04 05:01

科技股拖累下，美股三大指數周四收跌，納指跌超過1%。股價近期瘋漲超過兩倍的迷因股AMC收市報跌17.92%。Tesla特斯拉（TSLA）跌超過５％，最新數據顯示其5月在華訂單減半；而中概電動車股逆市升，電車三寶之中小鵬（XPEV）、理想（LI）汽車分別升2.8%、2.5%，蔚來（NIO）微跌0.6%。熱門中概股方面，教育股是重災區，網上學習平台好未來（TAL）跌13.117%，新東方教育（EDU）跌12.75%，

美股收市，道瓊斯工業平均指數收盤接近持平，僅跌 23.34 點，或0.07%，報 34577。標普 500 指數下跌 0.36% 或15.27至 4192.85 點，以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌 1.03% 至 13614.51 點。

標普 500 成分股中，福特汽車（F）、通用電機（GM）分別有7.24%與6.38%升幅，科技股手工網購平台ETSY與Tesla特斯拉墊底，分別報跌超過5%。

大型科技股英特爾（INTC）跌2.157%，蘋果公司（ APPL）跌1.215%，Facebook（FB）與Google（GOOGL）分別有近1%跌幅。

科技股360金融（QFIN）跌7.7%，貝殼找房（BEKE）跌7.243%，萬國數據（GDS）跌7.17%。嗶哩嗶哩（BILI）跌5.977%。拼多多（PDD）跌4.61%。百度（BIDU）跌3.98%。