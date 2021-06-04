Tesla遭遇滑鐵盧　5月在華銷量據報按月大削五成

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-04 08:46

Tesla（特斯拉）5月據報在中國市場的訂單按月減少五成。Tesla周四收跌5.33%，報572.84美元。

美國電動車巨頭特斯拉3月因涉嫌泄密被中國軍方禁用引發熱議後，4月19日消息，在2021上海車展上，特斯拉展台再度出現車主維權事件。（微博@阿塔Titus）

《The Information》引述知情人士報道，在中國政府對這家美國電動車製造商的審查力度加大的背景下，Tesla 5月在華訂單減少一半。報道稱，Tesla 5月中國訂單量為9,800輛，只及4月18,000輛約一半。

中國是Tesla 全球的第二大市場，約佔該公司全球總銷量的三分之一。Tesla 在上海的超級工廠生產Model 3及Model Y兩款車型，當中Model 3是在中國較為暢銷的車型。

然而，Tesla 在華銷量下滑之際，中國監管機構對該公司採取了強硬立場，原因是過去幾個月中國對該公司的安全擔憂加劇，消費者投訴增多。

市場人士相信，Tesla 銷量下滑可能與中國基於國家安全考量，限制Tesla 車輛接近軍事禁區等報道有關。此外，Tesla 維權風波以及有關事故頻出的消息，引發中國消費者的抗議和批評，進而也影響消費者的買車意願。

$Tesla(TSLA.US)$