熱門中概股收盤多數走低　教育股受挫　高途跌近14%

撰文：李進
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周四美股收跌，受到好於預期的勞動力市場數據推動，周期性板塊表現優於大盤，科技股普遍下滑。截至收盤，道指跌23.34點，或0.07%，報34577.04點；納指跌141.82點，或1.03%，報13614.51點；標普500指數跌15.27點，或0.36%，報4192.85點。
熱門中概股收盤多數走低，教育股普跌，高途（美：GOTU）跌近14%，該股已連跌第5周，較1月高位累計下跌近90%；小鵬汽車（XPEV）漲近3%，該公司5月累計交付量5,686台，較2020年同期大增483%，超出市場預期。
青客（QK）漲近23%，九紫新能（JZXN）漲超20%，波奇寵物（BQ）漲超12%，途牛（TOUR）漲超10%，優客工場（UK）漲超9%，嘉楠科技（CAN）漲超8%，老虎證券（TIGR）漲超7%。
新能源汽車股漲跌不一，理想汽車（LI）漲超2%，蔚來汽車（NIO）跌0.6%。
好未來（TAL）、觸寶（CTK）跌超13%，塗鴉智能（TUYA）、新東方（EDU）跌超12%，一起教育（YQ）跌近10%，荔枝（LIZI）跌超8%，趣頭條（QTT）、網易有道（DAO）跌近7%，第九城市（NCTY）跌超6%，嗶哩嗶哩（BILI）跌近6%。