國際油價｜「大宗商品之母」油價盤中大漲　創近3年新高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-04 09:01

國際原油價格漲勢不停。儘管例如銅、熱卷、鐵礦石等品種較高位回落後持續震盪，但原油價格持續上行。不過，周四原油期貨價格小幅收跌。經濟數據顯示美國上周原油庫存減少逾500萬桶，但汽油庫存意外攀升。

高盛認為，2021年油價將衝至每桶80美元，近期也不乏機構給出了每桶80美元至90美元的年內目標價。

就行業板塊而言，中泰證券認為，原油價格將在全球經濟逐步恢復過程中保持強勢，原油庫存去化將在下半年需求旺季加速，將帶動能化系化工品價格向上。

之所以各界關注原油，並稱其為「大宗商品之母」，也是因為原油的價格是商品定價的基石，也是海外CPI的重要影響因素。油價快速上漲加劇了市場對尚未完全復甦的海外經濟陷入滯脹的擔憂。

究竟本輪原油價格反彈的動力何在？又將持續多久？質疑聲在此前印度疫情暴發而導致東南亞淪陷的背景下愈發凸顯。

不過，目前似乎原油市場景氣度高企。目前，由於庫存持續下行，原油市場呈現遠期貼水的結構（backwardation）,顯示當前現貨需求旺盛，現貨供需偏緊的狀態。去庫存的局面也仍在加速。根據IEA（國際能源署）報告,美國原油庫存為4.843億桶，比5年期平均水平低2%。整體而言，當前庫存已經接近歷史正常水平。

City Index資深分析師託尼·西卡莫爾(Tony Sycamore)近期對第一財經記者表示，原油價格受歐洲經濟重啓的驅動，6月，交通、製造業和建築業的活動都出現了季節性的攀升，尤其是在歐洲的北部地區。

「其實原油是有一個結構性的供需不足，因為美國頁岩油的最好的日子已經過去了，此次油價上漲的過程中供給卻沒跟上，OPEC也沒有增加新的供給。隨着全球經濟逐步恢復正常，一旦出行限制放開的話，原油價格還會繼續攀升。我們看到在過去的12個月，油價從負14美元一路上漲，因為存貨量在持續下降，而且沒有開發新的油田，所以我們認為油價可能會上漲到80美元，甚至到90美元。」他稱。

而就未來趨勢上，各大機構認為，從PMI數據、疫苗接種率、交通岀行等指標來看，似乎都指向原油需求繼續復甦。隨着夏季出行高峯將至，不排除油價會出現一波短期的攀升。高盛此前的報告提及，布倫特油價料將達到80美元/桶，預計到6月，全球石油需求將大幅增加，從目前的9450萬桶/天增加到2021年三季度的9900萬桶/天。隨着歐洲疫苗接種步伐加快，被抑制的旅行需求將進一步釋放。

儘管上行趨勢明晰，但仍有一些不確定因素引發市場關注。例如，OPEC會否因為油價攀升而開始加速增產，以及隨着重啓伊核協議的談判取得進展，伊朗石油產量可能上升的前景會否限制油價的上行空間。