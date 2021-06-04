港股半日升41點返二萬九　吉利飆逾7%　體育用品股跑出｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-04 12:21

美國總統拜登周四（3日）簽署一項行政命令，禁止美國人投資於涉及軍方的中國企業，禁令名單擴展至包括59間企業，當中包括華為和中芯國際（0981），還有中航工業（0232）母公司中國航空工業集團、中海油（0883）母公司中國海洋石油集團、中國鐵建（1186）、中國核工業集團，以及三大電訊商包括中移動（0941）、中國電信（0728）及中國聯通（0762）。

【12:10】港股重上29000點關

港股表現反覆，恒生指數半日倒升41點或0.14%，收報29007點，重上29000點關。恒生科指亦倒升2點，收報8166點；恒生國指收報10843點，升16點或0.15%。大市成交額775.23億元。

吉利（0175）領升，半日漲7.4%，中午收報22.5元，成交額21.52億元，為表現最好的藍籌。

恒生科指成份股中，閱文集團（0772）半日飆7.9%，收報91.7元；其次比亞迪電子（0285）上揚4.5%，收報51.45元；ASM（0522）漲1.7%，收報101.3元。

其他重磅科技股，美團（3690）半日倒升0.26%，重返300元關，中午收報308.2元；阿里巴巴（9988）升0.66%，收報212.2元；京東（9618）漲0.6%，收報297.6元；小米（1810）亦升0.5%，收報30.15元，企穩30元。騰訊（0700）則跌0.65%，收報611.5元。

友邦（1299）半日漲0.46%，中午收報98元；滙豐（0005）亦升0.31%，收報48.95元；港交所（0388）收報477.6元，升0.4%。

體育用品版塊延續升勢，特步（1368）半日飆逾9%，收報10.38元；安踏（2020）升1.67%，報158.5元；滔博（6110）亦漲3.7%，收報12.44元。

【11:45】內地股市半日向上 創業板指收復3200點

內地股市半日向上。上證指數低開高走，以近半日高位收市，收報3589點，升5點或0.14%，成交額2476億元人民幣。深證成指半日向上，收報14873點，升112點或0.76%，成交額3012億元人民幣，兩市合共成交額5488億元人民幣。

創業板指收復3200點，高見3259點，收報3250點，升49點或1.53%。

【11:21】金礦股全線跌 隔晚金價穿1900美元關

美滙指數重上90大關，現報90.52。美金走強，金價則受壓，隔晚跌穿19800美元關，現報1867美元。同時，金礦股亦受拖累。

黃金相關股份，招金（1818）瀉3.3%，報8元；山東黃金（1787）亦跌2.9%，報15.94元；紫金（2899）挫3.9%，報11.24元；中國黃金國際（2099）跌1.6%，報25元； SPDR金ETF（2840）下降1.3%。

【11:04】吉利續飆逾7%

恒生指數反覆上落，現報28897點，跌68點或0.24%；恒生科指報8157點，跌6點或0.08%。成交金額暫為602.18億元。

吉利（0175）續飆逾7%，現報22.5元，升7.4%，成交額16.1億元；比亞迪（1211）一度揚逾3%，高見195.7元，現升2.3%，報194.1元；長汽（2333）亦飆5.7%，報23.1元；廣汽（2238）微升0.44%，報6.81元。

瑞聲科技（2018）一度漲4%，高見53.5元，創30天新高；現報52.5元，仍升2.14%；比亞迪電子（0285）亦升3.05%，報50.7元；雷蛇（1337）回升1.76%，收報2.31元。

金融股方面，港交所（0388）跌1.13%，報470.4元；建行（0939）跌0.16%，報6.18元；滙豐（0005）微跌0.1%，報48.75元；友邦（1299）亦跌0.2%，報97.35元。

小米（1810）一度升逾1.5%，高見30.45元，現報30.2元，仍升0.67%。

【10:26】恒生指數跌幅收窄

恒指今早低開128點後，曾挫228點，跌勢之後喘穩，更一度回升，最新跌4點，報28961點。

【10:20】恒生科指轉升

恒生科指轉升，最新升3點報8167點。美團（3690）先跌後升，最新報308.4元，升0.3%；騰訊（0700）跌幅收窄至0.65%，報611.5元。

恒生指數跌幅亦收窄至17點，報28948點。

【10:10】特步、滔博齊升逾4%

體育用品版塊延續升勢，特步（1368）飆近5%，報9.97元；安踏（2020）升0.83%，報157.2元；滔博（6110）亦漲4.5%，報12.54元。

恒生指數跌幅略為收窄，現報28866點，跌99點；恒生科指跌28點或0.34%，報8136點。

【09:50】碧服挫逾4%

碧服（6098）挫逾4%，現報76.55元。

中芯（0981）亦跌2.5%，報23.55元。

汽車股吉利（0175）漲逾4%，報21.85元。長汽（2333）亦升2.06%，報22.3元；比亞迪（1211）微升0.74%，報191.1元。

美團（3690）、騰訊（0700）齊跌逾1%。

【09:42】包浩斯飆逾一成半

包浩斯（0483）今早甫開報0.73元，升12.3%，創52周高，現造價0.75元，飆15.4%，成交額45.35萬。

星島（1105）今早開升4.5%，報0.93元；何柱國完成出售星島，郭英成出任主席蔡加讚任獨董。

港視（1137）最新跌0.11%，報9.4元；該公司與I.T.合作開網購商場，料第四季開業。港視無成交，報9.41元。

恒生指數最新跌133點或0.46%，報28832點；恒生科指最新跌44點或0.54%，報8120點。

【09:31】滬深兩市低開

滬深兩市主要指數開市下跌。滬指低開0.52%，報3565點；深成指低開0.39%，報14704點；創業板指低開0.23%，報3194點。

【09:20】恒生指數低開128點

恒生指數低開128點或0.44%，報28837點。恒生科指低開84點或1.03%，報8080點。恒生國指開報10764點，跌62點或0.6%。大市暫成交額47.68億元。

騰訊（0700）開跌0.9%，報610元；美團（3690）亦挫3.12%，報297.8元；京東（9618）跌0.61%，報294元；網易（9999）跌0.8%，報180.2元；阿里巴巴（9988）跌0.95%，報208.8元；小米（1810）亦跌1.3%，報29.6元。

金融股方面，滙豐（0005）開升0.61%，港交所（0388）則跌0.76%；友邦（1299）漲0.31%。

恒生指數公司季度檢討結果今日收市後生效，恒指成分股將會由55隻增加至58隻，加入信義光能（0968）挫1.5%，比亞迪（1211）吐1.6%，碧服（6098）亦跌0.31%。

中海油（0883）除淨後跌0.58%，報8.5元；中石油（0857）亦跌0.6%，中石化（0386）微吐0.23%。

中芯國際（0981）開跌0.62%，報24元。

三大中資電訊股中移動（0941）平開，報48.3元﹑中國聯通（0762）升0.24%，報4.2元；中國電信（0728）亦跌0.41%，報2.43元。