黎智英股份被凍結　惹「有心人」攪局疑雲　梁振英澄清僅持2000股

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-04 12:46

全國政協副主席、前特首梁振英一向「關心」壹傳媒（00282）旗下《蘋果日報》的發展，被網民戲稱為「蘋果忠實讀者」，早前他更大爆，自己是壹傳媒的「小股東」。今日（4日），他進一步在社交平台透露，自己早於2018年買入2000股壹傳媒股份。

他表示，「我於2018年買入2,000股壹傳媒股份，在此前後都沒有直接或間接買入或賣出任何壹傳媒的股份。市場人士不必猜測。」

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梁振英成「碎股黨」

值得一提的是，壹傳媒於2019年5月27日起，將每手買賣單位由2,000股改為10,000股，意味梁振英手持的股份，現時已不足以作一手買賣，成為「碎股黨」一員。

壹傳媒（0282）日前發出公告，指5月31日收到國家安全處的信函，創辦人黎智英被保安局，根據《國安法》凍結所持的公司股份，因此不得直接或間接行使其所持有公司任何股份投票權，惟獲得保安局局長授予許可除外。

據聯交所資料，黎智英擁有18.78億股股份，佔已發行總股份數目約71.26%，若果於股東會，未獲保安局局長授予許可，他將不能投行投票，意味只有剩餘的28.74%股份持有人，才可以在股東大會上行使投票權。

由於在權益披露資料內，除了黎智英外，因並無顯示有其他股東持股比例多於5%或1.31億股，因此難得悉其餘股權分布狀況，以及日後股東投票意向，因此有市場人士擔心，或會有「有心人」大手掃貨，在黎智英未能行使投票權下，進入董事會「攪局」。

不過，從事保薦等企業融資顧問服務的建泉國際（8365），其公司執行董事許永權早前接受《香港01》訪問時認為，其他人有心進入董事會「攪局」的機會不大，一來難以短期內在市場上收貨；二來壹傳媒能夠發新股應對；三來一旦黎智英的持股投票權恢復正常，即使收齊近三成街貨亦得物無所用。

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