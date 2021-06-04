AMC股票反地心吸力　麥格理卻僅予目標價6美元　及不上半張戲飛

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-06-04 15:47

《新浪財經》報道，澳洲金融集團麥格理（Macquarie）周四（6月3日）給予AMC股票「中性」評級，目標價6美元，意味着其認為AMC的股票還不如一張電影票值錢。在AMC的影院，一張電影票的價格約為14美元。

雖然麥格理的分析師們讚揚了AMC首席執行官亞當·艾倫（Adam Aron）對熱情的散户投資者的支持，並對大流行後的票房復甦表示樂觀，但他們仍對該公司的資產負債表感到擔憂。

麥格理以Chad Beynon為首的分析師在一份報告中表示：「儘管2021年迄今股價上漲了2850%（截至6月2日收盤），而標普500指數上漲了12%，但AMC的資產負債表仍然受到2021年一季度末近55億美元債務的拖累，我們預計到2022年底其槓桿率將達到12.3倍。作為全球最大的影院公司（945家影院），AMC應該會從影院需求的反彈中受益，這是該公司所急需的，以解決遞延租金（4.5億美元以上）、維護資本支出（-1億美元）和高年度利息（-4.2億美元）。」

麥格理預計，在調整後的營業利潤基礎上，AMC從2021年到2023年將虧損近25億美元。但該報告補充説，這些財務估計正在「重新評估中」。