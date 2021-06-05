拜登擴大「禁投令」名單　譚朗蔚：未見災難式沽壓　惟不建議投資

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-05 10:00

自美國總統拜登上台以來，中美緊張關係未見明顯緩和之餘，拜登更於當地時間周四（3日），修訂一項由特朗普時期訂立的行政命令，擴大禁止美國人投資涉及軍方的中國企業之名單。 投資者關注拜登政府擴大禁令內的中資企業數目，會否對股價帶來更沉重壓力。市場人士認為，禁令影響僅屬一次性，惟強調不推薦有關股份。

美國總統拜登修訂一項由特朗普時期訂立的行政命令，禁止美國人投資涉及軍方的中國企業，禁令名單大幅由44間企業增至59間。黑名單内受影響的港股包括中芯國際（0981）、中國交通建設 （1800）、中國鐵建（1186）、中船防務 （0317）、南京熊貓 （0553）、中海油（0883）母公司中國海洋石油集團、以及三大電訊商包括中移動（0941）、中國電信（0728）及中國聯通（0762）等。



自拜登於今年初正式上任以來，外界一直憧憬中美雙方關係可以扭轉特朗普時代的低迷，中美雙方官員自3月起不時有接觸。日前中國副總理劉鶴與美國財政部長耶倫，於上周三（2日）上午進行7天内第二次與拜登政府班子的視像通話。雙方均表示中美經濟關係十分重要以及「要坦率解決令人關切的問題」。

正當市場認爲中美關係會進一步緩和時，拜登政府卻發布中國企業黑名單，讓人關注中美關係僵局難在短期內有突破。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認爲，相關股票存在不確定因素，料影響會維持一段很長的時期。（資料圖片）

譚朗蔚：一定不建議投資被禁制的股票

富昌證券聯席董事譚朗蔚認爲，這張黑名單只是延續了特朗普先前的政策，並沒有為市場帶來很大的震撼，惟投資者亦應該避開這些受影響的股票。他指出雖然這些股票未必會迎來災難式的沽壓，但脫離了業績等基本面，始終存在不確定因素，投資者不應該以賭博心態進行買賣。

禁令發布後，港股午後維持窄幅震蕩，中芯周五跌2.69%，收報23.5元；中交建維持周四收市價，三大電訊商更未受消息拖累，反升0.2至0.8%。

譚朗蔚補充，禁令不會有進一步的利淡因素，但影響會維持一段很長的時期。「我完全不推薦投資被禁制的股票。」另外，要視乎這些公司的美國投資者佔的比例有多少，以及有多少其他國家投資者才能判斷實際影響。

美國克林信大學（Clemson University）經濟系副教授及香港中文大學經濟系客座副教授徐家健認爲，禁令對相關股份的股價影響只是暫時性，長遠而言，或會影響投資者對其他中國企業以及中概股的信心。惟這次制裁實屬預料之内，因此未必有其他更廣泛的牽連。「禁令對股價而言只是一次性影響，市場會接受然後把消息消化。」

徐家健認爲拜登政府作風謹慎，存在變數的機會不算高。（資料圖片/黃寶瑩攝）

料拜登政府將會延續前華府政策

至於距離美國投資者要正式沽貨尚有一段日子，事件會否存在變數，而美方會否有進一步措施對華實施辣招？徐家健認爲機會不大，「視乎個別公司會不會進行lobbying（政治遊說），但拜登政府作風謹慎，傾向不會朝令夕改，因此有變數的機會不算高。」他認爲這次禁令政策只對投資者影響會較大，但未如禁運或是禁止兩國業務來往等影響來得深遠。

譚朗蔚亦表示，當拜登政府延續特朗普時期的政策，投資者不需要對事件抱持期望。此前，拜登政府一位官員預計，未來幾個月會把更多企業納入限制清單内，惟此舉讓人不禁深思中美經貿已開始正常溝通並會共同推動經貿關係健康穩定發展的説法。

禁令内容為禁止美國人買賣名單上的中國企業股票，將於8月2日凌晨生效，投資者將有365日限期撤資。小米及籮筐技術早前透過法院被正式剔除名單外，成功逃過一劫。