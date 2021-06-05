iBond以外選擇！　食息族揀股有心訣　吼三大板塊｜伍禮賢

撰文： 伍禮賢 最後更新日期： 2021-06-05 09:00

近日iBond認購氣氛熾熱，成為投資市場熱話，此亦一如本欄前期所料。另一方面，面對投資者喜盈於「息」的投資取態，市場亦開始重新關注股票市場中一眾高息股。雖然認購iBond同投資高息股的回報預期跟潛在風險完全不是同一回事， 惟傳統上，兩者均屬於保守投資者的穩健之選。

相信部分投資者或許在對高息股的選取上，會以高而擇，此未嘗不可。惟本文在此亦嘗試從其他幾個方面，以不同視角去選擇高息股。畢竟，若然僅憑股息高低去作比較，那麼便根本不存在選擇的問題。

高息股一般是指具高息收益率的股份，即派息金額相對股價的比例較高，那麼投資者的回報亦較高。但回報較高是從一個長線角度出發，如果單論一次派息，投資者賺取股息的同時，亦會因股價出現除凈，而利益相對抵消。因此，買高息股首要心訣是以長線眼光，看待高息股的業務前景。可能會有投資者認為，買任何股票都要看業務前景，因此無需特別在選擇高息股之時才提出。筆者認為，非也。

油股今年表現不俗，如中海油（0883）年初至今已累升逾17%。（路透社）

選擇高息股的業務前景，要有三個屬性。一為業務模式的穩定性；二為業績增長的可見性；三為抵禦行業周期的防守性。如果企業業務不具穩定性、經常變更主營業務性質，那麼長線投資將成為空話；同時，如果企業連續派發高息，為業績卻未能延續增長，那麼高息一定會有停止的一日；而如果企業所處的行業性質具明顯的周期波動性，那麼其在盈利上一定會表現出起伏性，不利於穩定派息的政策實施。

事實上，現時市場上亦有為數不少的股份，其派息金額高於每股盈利（EPS）。這種現象，有機會是企業因一次性特殊事項，導致其當年派發一次性特別股息。但是，如果長期出現這種現象，則不利於長遠企業健康發展。即使其在派息上符合高息股類別，亦未必是高息股的首選。

運用上述第一個心訣，在選擇高息股上基本已經有一定把握。在此基礎上，運用另外兩大心訣，則可令高息股素質更勝一籌。

伍禮賢認為，內銀板塊是現金流充足的代表行業。（資料圖片）

第二個選取高息股首要心訣是看企業現金流（Cash Flow）。俗語有雲，現金為王。由於第一心訣中，較大反映出的是企業基本業務狀況、盈利前景等因素，惟盈利能力的強弱，並不等同於現金流的強弱，例如企業的應收賬、無形資產增減、固定資產折舊等因素均可導致盈利變動，惟不會導致現金流的變化。而派息對於企業而言，是需要將現金真金白銀發放給投資者。因此，除了注重盈利，業務模式中，現金流水平亦為選取高息股的重要考慮因素。

市場中，投資者可以運用股價/每股現金流之比率，去衡量一家企業的現金流水平。這個比例越低，反映相對股價而言，企業的現金流水平越充足。現時而言，中資電訊板塊、石油板塊、內銀板塊，均為現金流充足的代表行業。

三大中資電訊股包括中移動（0941）、中國聯通（0762），以及中國電信（0728）。﹙路透社﹚

最後一個選取高息股的心訣是看公司的派息政策。在這個層面上，不同公司或會對外公佈其採取的派息態度，例如「積極平衡派息政策」、「平衡穩定派息政策」、「前序漸進派息政策」等等。之所以投資者需要留意這個因素的原因，是因為不管素質如何出色的企業，在十年一遇亦可，百年一遇亦可的情況中，總會有機會出現一些不可預測、突如其來的負面影響，例如去年影響全球的新冠肺炎事件。

投資者可能會留意到，在一眾高息股業績普遍受到打擊的情況下，有的企業仍會在盈利出現因特別情況下跌，但維持其過往派息政策的情況。這種情況下，往往就是俗語所講的「退潮的時候，你才知道誰在裸泳」。

綜合以上所述，業務前景、現金流水平以及派息政策，希望以上三大心訣，有助投資者在高息股選股上更為得心應手。