美股｜就業數據亮麗股指齊升　Tesla反彈4.57%　中概360金融漲17%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-05 04:40

美國股市周五攀升，標普500 指數上漲 0.88%，距離上個月創下的歷史高點不到 0.2%。道瓊斯工業平均指數上漲 179 點。納斯達克綜合指數漲 1.47%。科技股造好，前一天跌逾5%的特斯拉Tesla（TSLA）周五收復失地，反彈4.575%；自動化平台DocuSign（DOCU）漲近兩成。中概股方面，金融創新股份跑出，360金融（QFIN）大漲17.174%創歷史新高36.57美元；樂信（LX）1月高升14.414%報價12.78美元，創1月高位；富途控股（FUTU）升6.338%報154.7美元，創1月高位。

美股收市，標準普爾 500 指數上漲 0.88% 至 4,229.89 點，距道瓊斯工業平均指數上漲 179.35 點或0.52%至 34,756.39。納斯達克綜合指數上漲 1.47%或199.98點 至 13,814.49。

道指成分股中也是科技股一枝獨秀，Salesforce（CRM）漲2.877%；微軟（MSFT）漲2.068%；英特爾（INTC）漲2.009%；蘋果公司（AAPL）漲1.902%；思科（CSCO）漲1.388%。

美國勞工部周五表示， 5 月份新增就業職位 559,000 個，為市場注入樂觀氣氛。儘管數字略低於經濟學家預期的 671,000，但仍顯示勞動力市場健康反彈， 4 月份新增就業職位僅為 266,000 。

本周三大股指均錄得溫和上漲。道指和標普 500 指數本周分別上漲 0.7% 和 0.6%，連續第二周上漲。納指連續第三周上漲，本周漲約 0.6%。