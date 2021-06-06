騰訊有份招聘平台看準下周赴美上市　集資9.12億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-06 11:25

騰訊（0700）有份的內地網上招聘平台「Boss直聘」的母公司看準網，將尋求到美國招股上市，每股招股價將介乎17至19美元，將會發行4800萬份ADS，集資約9.12億美元（約70.74億港元），股票代號「BZ」。

該股將於6月10日作最後定價，並於翌日掛牌。該公司的上市保薦人為高盛、摩根士丹利及瑞銀等。

看準現時開發Boss直聘App為解決中小企業與廣大長尾求職者未能享受到妥善求職招聘服務的痛點，通過開創直聘模式提升企業招聘與個人求職效率的直聘模式，以移動端為核心、以智能匹配為基礎、讓求職者與企業端用户進行線上直聊。

2021年第一季度，看準現時開發Boss直聘App，月均活躍用戶由一年前的1,450萬名，提高至今年首季的2,490萬名。看準至今尚未獲利，淨虧損由一年前約2.79億元（人民幣，下同），收窄至今年首季的1.76億元。BOSS直聘營收為7.9億元，按年增長179.0%。

據其招股書顯示，此次募資所得資金淨額將主要用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入、升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用户等方面。

此外，招股書中顯示，A類股中，今日資本持有14.7%的股份，為最大機構投資方；騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV紀源資本以及和玉資本則將分別持有12.2%、9.4%、8.7%、7.8%、7.3%、6.4%和5.7%的股份。