DHL將加大香港業務發展　中亞區樞紐中心將於明年完成擴建

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-11 10:20

新冠肺炎爆發以來，人與人的跨國旅行陷入低谷，可是空運業卻在疫下電商高速發展下，極為蓬勃。香港作為亞太區空運中心的角色，在疫下日益重要。多年來累計在港投資達45億元以興建及擴建中亞區樞紐中心的物流企業DHL，旗下的DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠指出，香港具有低關稅優勢，會大力發展在港業務。

DHL中亞區樞紐中心將於明年完成擴建

吳志忠表示，新冠疫情改變了人們的生活方式，企業無論規模大小正以不同程度邁向數碼化，同時帶動企業將傳統店舖和線上業務融合的趨勢。香港具有低關稅的優勢，公司將繼續大力發展在港業務。

吳志忠指出，2017年投入約29億元擴建位於香港機場附近的DHL中亞區樞紐中心，每日有超過25班飛機由DHL中亞區樞紐中心到世界各地，該中心曾進行數次擴建工程，多年來累計投放總額達45億元，預料明年將完成擴建。

他指出，擴建後的中亞區樞紐中心擁有升級的自動化貨件處理系統，大幅改善樞紐中心的生產力，令每小時最高處理貨量由現時的75,000件貨件，提高至每小時125,000件。當樞紐中心全面運作時，其每年總貨運量更可達至106萬噸，增加五成。

吳志忠指出，擴建後的中亞區樞紐中心擁有升級的自動化貨件處理系統，大幅改善樞紐中心的生產力。（張浩維攝）

僅3分鐘完成整項包裝程序

至於DHL Express位於青衣的香港運作中心，配備全自動物流設備，進一步提升營運效率，坐擁地利優勢，直接連繫香港主要交通網絡。

該中心平均每天可處理超過60,000件貨物，每小時處理6,000件貨物，設有逾600部閉路電視，由近600名速遞員和員工組成的服務團隊，以及擁有一支超過100部車的車隊，覆蓋全港超過300條運送路線。

中心配置全自動貨件分類系統，貨物由到達貨運中心到包裝完成，僅僅需要3分鐘，有配置全自動重量及體積測量系統和全自動X光檢查，確保營運效率和處理貨物的準確性。每件貨物被送上運輸帶後，經過身高、體重檢查，再按不同地區分發到不同「跑道」。

+ 3 + 3 + 3

資料不全品由機械人帶走

而不合格的貨物會再由工作人員從減輕人力的「波子台」，送上「Follow-me Robot」（自動隨行機械人）帶走，提升營運效率。不過，假如屬於違禁品的貨物，會在機場就被攔下，中心不合格的貨物大多數只是資料不全。

中心還配置自動泊車系統，方便管理車隊停泊運作，並防止未經授權的車輛進入運作中心，進一步加強保安。系統安裝於出口卸貨區，更有效率地指派車輛到指定地點卸貨。

此外具備智能追蹤及匯報功能，提供實時監控及全面的貨件狀態資訊，更可用於事態管理，主動提示貨件在運輸途中出現的突發狀況。