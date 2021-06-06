科濟藥業（2171）明日招股　入場費16565元｜新股IPO

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-06 17:20

科濟藥業（2171）明日（7日）起招股，每股招股價介乎29.6元至32.8元，一手500股，入場費16565.26元。公司全球發行9474.7萬股，公開發售佔10%，國際配售佔90%。不計超額配售權，料最多集資31億元。

招股期至下周四（10日）中午12時截止，預計6月18日掛牌。高盛及UBS為聯席保薦人。

該公司目前引入9名基石投資者，包括LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發基金、Dymon Asia等，合共認購2.3億美元（約17.8億港元）。按招股價上計，不計超額配股權，將認購本次發售股份的57.44%。

科濟藥業公司專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。是次募集資金的30%將用於開發產品BCMA CAR-T（CT053）提供資金；31%將為持續及規劃研發其他管線候選產品提供資金；20%將用於開發全面的製造及商業化能力；10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金。

另外，CAR-T療法費用昂貴。據招股書，在美國，此類療法的平均治療成本總額為150萬美元，而直接成本是每名患者每次治療40萬美元。

公司去年全年的研發開支按年增長34%至2.82億元（人民幣，下同），不過發行予投資者的金融工具的公平值虧損按年擴大近18倍至7.24億元，導致公司年內虧損按年擴大3倍至10.64億元，且該公司未有任何產品獲得商業化銷售批准，亦未從任何產品中產生任何收益。