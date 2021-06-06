香港次季IPO數量跌至金融海嘯後新低　彭博：內地打擊科企所致

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-07 22:20

據《彭博》報道，由於內地持續打壓科網巨企阿里巴巴（9988），再加上市場疲弱，令投資情緒降溫，香港次季新上市的公司數量跌至2009年全球金融海嘯以來的最低水平。

報道指，香港今年第二季至今，僅得7間公司上市，且首日掛牌表現亦欠佳，如京東物流（2618）曾險守招股價，百融雲創（6608）於3月上市至今跌超過一成半。

翻查資料，次季上市公司中，3隻上升，包括京東物流累升逾一成；4隻潛水，其中兆科眼科﹙6622﹚瀉逾兩成，表現最教人失望。

報道又指，內地今年持續打擊科網巨企，包括對阿里巴巴（9988）處以創新高罰款，以及要求34間科技公司於一個月內整改等行為，令某些上市公司不安，投資者亦擔心監管機構的進一步行動。

據彭博彙編數據顯示，騰訊（0700）、阿里和美團（3690）從四個月前高位計算，市值已蒸發逾4,000億美元（約1.55萬億港元）。恒生指數亦自2月高位下挫，今年以來港交所籌集的資金亦只有去年的一半。

報道分析指，港股市場能否復蘇，將取決於至少要有兩至三個重磅IPO來重振市場情緒。

不過，值得一提，據港交所彙編數據，今年首5個月，本港IPO集資額較去年同期飆逾621%。