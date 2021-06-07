Apple 2021年WWDC上四個重點內容被洩露　iOS 15升級或改變生態

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-07 08:36

Apple（蘋果）將在2021年度WWDC活動中公佈其一系列設備操作系統的重大更新。這將是蘋果連續第二年的線上主題演講而不是線下活動。這次發佈會將在網上直播，因此粉絲和開發者可以看到iOS 15、iPadOS 15、tvOS 15、macOS 12和watchOS 8的首次亮相。

《新浪財經》報道，iPhone的下一代系統更新iOS 15是蘋果開發者大會上最令人興奮的事情，因為iPhone一直是蘋果最受歡迎的設備。iOS 15的測試版一經推出，人們就會蜂擁而至下載，預計第一個開發者測試版將在蘋果2021年WWDC主題演講後不久發佈。最近iOS 15的一些功能被泄露了，但泄露的情況並沒有像前幾年那樣嚴重。我們仍然缺乏即將到來的變化的具體證據，包括視覺效果。

事到如今，在周一的新聞發佈會之前，iOS 15的主要秘密不太可能被披露，但一份全新的報告稱，蘋果在WWDC上有四個「大更新」。而且，這些軟件的升級涉及到蘋果的整個生態系統，而不僅僅是iPhone。

記者喬安娜-斯特恩（Joanna Stern）在Twitter上説：「我聽説在下周的WWDC上，Safari、健康、地圖和iMessage都會有大的更新，」她還説，蘋果的圍牆花園的牆會在這次活動中變得更高。

斯特恩是在回覆她之前的Twitter內容時談到這一點的，該文章還鏈接到她的專欄，其中她談到了科技領域的圍牆花園概念，以及它如何適用於蘋果。

基本上，斯特恩解釋説，蘋果的硬件、軟件和服務的組合被設計為有助於蘋果鎖定客户，雖然這不一定是一件壞事，其他科技公司也有類似的策略，至於它們是否像蘋果公司那樣運作良好則是另一回事。斯特恩指出，蘋果設備協同工作的方式在行業內是無與倫比的，因為沒有其他公司能達到同樣的整合能力和健康程度。儘管蘋果的生態系統可能會損害競爭，且這種説法最近出現的頻率越來越高，特別是由於Epic與蘋果的訴訟案，更是將蘋果的圍牆花園策略推上了風口浪尖。

斯特恩沒有提供任何圍繞蘋果為2021年WWDC計劃的大更新的具體細節，但她列出的四個服務並不是大的驚喜。以前的泄露信息曾經告訴我們預期會有重大的iMessage和健康跟蹤方面的更新。這些都是蘋果的核心軟件產品，即使沒有這些泄密，我們也會期待它更新。

Safari和蘋果地圖的更新也不足為奇。蘋果在這兩方面都落後於Google，而且該公司多年來一直在努力改善其網路瀏覽器和導航應用程序。近年來，Safari瀏覽器一直是Chrome瀏覽器的一個更好的替代品，特別是在涉及到用户隱私時，當然，Chrome毫無疑問是世界上最受歡迎的瀏覽器。

iMessage、Health、Safari和蘋果地圖的 「大更新」不會只惠及iPhone用户，因為這些服務和應用可以在蘋果的計算機和各種其它移動和家用設備上使用。

最近幾周的單獨泄漏也表明，蘋果正計劃對iOS 15的通知進行一些改變，包括為iPad設計一個新的主屏幕，並增加隱私功能。幾周前，蘋果已經宣佈了一些主要的可訪問性更新，這很容易被認為會成為周一WWDC發佈會的一部分。

蘋果的WWDC 2021主題演講將於北京時間是6月8日凌晨1時開始。