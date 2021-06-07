港股料重上二萬九　科技股勢強　萬洲啟150億回購

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-07 09:26

美國上周五公布上月非農就業數據，連續兩個月低於市場預期，不過市場視壞消息為好消息，認為聯儲局會維持寬鬆貨幣政策繼續放水，美股三大指數續向好升0.5%-1.5%，料能推動港股今早高開，重上二萬九，同時通脹憂慮減退，科技股表現料較突出。

美國5月非農就業人口新增55.9萬人，低於預期的67.5萬人，是連續兩個月遜市場預期，對今日股票市場帶來兩大啟示，一是令市場對通脹憂慮緩和，二來是聯儲局不會急於改變貨幣政策收水。

美國上周五公布上月非農就業數據，連續兩個月低於市場預期，帶來兩大啟示。（視覺中國）

因為市場一直認為，隨美國就業改善，會帶來工資上升及通脹壓力，不過現時就業數據顯示，美國就業復甦的速度未及預期，對通脹的拉升亦自然低於預期。因此，之前最受通脹及國債債息上升拖累的科技股，表現強勢，科技股主導的納指上周五升1.5%，是三大指數中最強。

本港科技股今早可望跟隨美股同業走高，料對科技指數有支持，相信可上試50天線。股份方面可留意是阿里巴巴及百度，其美股ADR價格，相當於較港股上日收市價高出1.1%-1.4%。其中百度今早重上10天線（處190.35元）機會較高。

藍籌豬肉股萬洲國際今早復牌值得留意，集團宣布150億元回購。（路透社）

不過，需要注意的是騰訊，股價或未能如同業一樣走高，因為公司總裁劉熾平6月2日至3日，減持總計30萬股公司股票。雖然市場認為劉熾平減持是其財務安排，並不是對公司前景的看法轉壞，不過短線來看對股價的沽壓仍然存在。

市值逾千億的藍籌股萬洲國際今早復牌值得留意，集團宣布150億元回購，回購價格7.8元，較停牌前溢價15%。參考近期小米的百億回購計劃後股價表現，相信今早萬洲國際股價受惠。