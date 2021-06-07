恒指三新貴獨碧服高收　劉熾平再減持　騰訊險守600元

美國上周五（4日）公布5月份新增非農業就業職位數目遜預期，在勞工數目減少情況下，當地失業率降至5.8%。數據公布後，減低外界對聯儲局提早收緊現行貨幣政策憂累，三大指數均高收，其中科技股表現較突出。
港股方面由於今早有三隻藍籌新貴正式納入，同時阿里（9988）及美團（3690）均獲上調佔大市比例，以及萬洲（0288）宣布總值150億元回購計劃，相關股份表現將獲投資者關注。
【16:45】
恒指全日跌130點，報28787點，國指收市報10748點，跌57點，科指收市報8042點，跌52點，成交額為1444.7億元。
三隻恒指新貴今日表現，信義光能（0968）無升跌，報13.1元，比亞迪（1211）跌1.1%，報189.7元，碧桂園服務（6098）逆市升2.6%，報78.4元。
至於宣布斥資150億元回購的萬洲（0288），收市報7.33元，升7.7%元，其他豬肉股方面，中糧家佳康（1610）跌2.4%，報3.262元。
科技股方面，再遭總裁劉熾平減持的騰訊（0700），今日曾收失600元，收市報600.5元，跌1.8%，美團（3690）收市報300元，跌0.7%，阿里（9988）升0.9%，報212元，小米（1810）跌4.1%，收市報28.35元。
瑞聲科技（2018）上揚，勁升6.2%，收市報55元；舜宇（2382）表現明顯遜一籌，收市報200.2元，升0.2%。
【13:56】
港股午後跌幅略為收窄，恒指最新報28728點，跌189點，國指最新報10738點，跌66點，科指最新報8035點，跌60點。
【12:26】
恒指半日跌222點，報28695點，國指報10728點，跌76點，科指收復8000點，跌74點，成交額為869.3億元。
三隻新晉藍籌股表現成為投資者關注對象，信義光能（0968）跌1.1%，報12.96元，比亞迪（1211）跌1%，報190元，碧桂園服務（6098）逆市升0.7%，報76.95元。
科技股方面，阿里（9988）跌0.5%，報209.2元，美團（3690）跌0.9%，報299.4元，騰訊（0700）跌1.3%，報60.5元。
宣布拆資150億元回購的萬洲（0288），半日升7.9%，報7.34元。
油價升穿70美元，油股普遍上揚，中海油（0883）升3.1%，報8.78元；中石油（0857）升0.6%，報3.4元，中石化（0386）升0.5%，報4.3元。
【10:03】
港股高開低走，目前倒跌255點，報28662點，科指失守8000點，最新報7997點，跌97點，國指最新報10709點，跌95點。
【09:23】
恒指高開67點，報28985點，國指高開26點，報10831點，科指最新報8106點，高開10點。
美團（3690）高開0.1%，報302.6元，阿里（9988）升0.7%，報211.6元。
萬洲（0288）高開10.4%，報7.51元。