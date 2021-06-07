美麗華酒店：入住率約五成　員工疫苗接種率逾七成將派1000元

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-07 13:25

美麗華酒店（0071）主席兼行政總裁李家誠表示，旗下酒店今年首六個月入住率約為三至五成，較去年同期回升一成幾，酒店房價則與疫情前後比較平穩，沒有特別加價；商場方面，續租租金有一成幾的跌幅，出租率仍有逾九成以上。

他於視像會議中表示，要待更多市民接種疫苗，經濟全面復甦後，酒店入住率、餐飲及其他行業，才可返回疫情前水平；疫情期間已推出優惠，包括staycation等，亦提供外賣服務，以增加生意。

李家誠（左）稱，旗下酒店今年首六個月入住率約為三至五成，希望政府提供更多鼓勵業界的措施。（資料圖片）

他希望，政府可提供更多鼓勵業界的措施，如放寬現時的限制，至於政府推出「公海遊」及旅遊氣泡，認為措施可幫到同業有多一點的生意，「起碼有得做先」。

另外，為鼓勵更多公司員工接種疫苗，每打一針可獲兩天假期，若果員工接種率達七成，將派發1,000元獎金，若接種率進一步提高，將有更多獎賞；而今日（7日）下午，將會推出鼓勵市民打針的優惠。至於政府即將發放電子消費券，公司指，正研究優惠細節，最多可獲5折優惠。

提到恒地（0012）增持美麗華，身兼恒地聯席主席兼董事總經理的李家誠指增持屬長遠目標，會慢慢增持，又指，暫時未對香檳大廈的未來發展有一個確實的計劃，有消息會公布。