滴滴據報已放棄赴港IPO　敲定年內在美國上市

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-07 21:12

6月7日，據消息人士透露，滴滴已經放棄在香港IPO的計劃，並最終選擇了在美國資本市場上市，如果沒有意外，滴滴最快將在今年（2021年）第三季度IPO，最遲也不會超過今年年內。

據騰訊網企鵝號長庚科技觀察6月7日報道稱，該説法得到了另一位資本領域朋友的證實。對方透露，考慮到外部宏觀環境的變化，中概股在美國市場可能面臨更大壓力，滴滴管理層曾一度準備在香港IPO，但最終因為估值及其它考慮決定在美國上市。

如果選擇香港IPO，滴滴不僅需要遊説投資者認可其商業模式，更需要時間來證明。美國市場因為已經有Uber、Lyft這樣的網約車公司上市，滴滴不再需要向投資者解釋其商業邏輯，也因此更容易給滴滴較高的估值。

該人士補充説，滴滴與多家投行在去年（2020年）年底和今年年初進行過接觸，但預計香港市場給出的估值上限為800億美元左右，遠低於滴滴對自身不低於1,000億美元估值的預期。

與此同時，滴滴也看到自家在全球最大的競爭對手Uber股價在過去一年中，漲幅已經超過80%，這説明美國資本市場已經認可網約車的商業模式。

公開消息顯示，作為滴滴在全球最大的競爭對手，Uber於2019年以750億美元的估值上市後，因外界質疑，股價曾一度腰斬，最低時市值曾不足300億美元，但隨着投資者對網約車概念的認可，Uber在過去一年中股價漲幅超過80%，目前市值939億美元。此外，美國銀行、野村證券等多家機構曾多次發佈報告表達了對網約車行業的看好。

消息人士認為，滴滴給出的不低於1,000億美元的估值相當合理，他認為美國市場會認可這一估值。做出這一判斷的依據是，Uber目前市值已經接近1,000億美元，與對手相比，滴滴不僅擁有網約車，還擁有貨運、社區團購、共享單車、代駕等業務，這些業務可以與網約車形成聯動。此外，在前沿科技方面，滴滴在無人駕駛也有佈局。

「與Uber相比，滴滴涉足的行業顯然更大，參考目前Uber的估值，我甚至認為滴滴1,000億美的估值都是低估狀態。」該消息人士説。

報道稱，基本認可爆料人對滴滴估值的判斷，唯一有所保留的是，目前Uber和Lyft都已公開表示過今年底將實現盈利的信息。滴滴是否還在虧損？什麼時候能夠實現盈利？這些問題可能會直接影響外界對滴滴的預期。不過目前還沒有招股書信息，現在談論這些問題還有點早。

據瞭解，截至目前滴滴累計已完成23輪融資，融資總額為220億美元，上一輪融資的投後估值為620億美元。

23輪的投資人包括了軟銀、阿里、騰訊、蘋果、高瓴資本、紅杉資本、招商銀行、交通銀行、富士康、豐田、摩根士丹利、摩根大通、高盛等。投資人名單囊括了國內外幾乎所有耳熟能詳的投資機構。