滙豐王冬勝退休　向亞洲員工致函︰亞太區是集團未來核心所在

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-07 15:52

滙豐﹙0005﹚宣布，委任廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席行政總裁，接替正式榮休的王冬勝，今日﹙7日﹚生效。王冬勝同時獲委任為香港上海滙豐銀行非執行主席，並擔任滙豐主席杜嘉祺和行政總裁祈耀年的顧問。

王冬勝任職滙豐亞太區行政總裁11年，他向亞洲全體員工發信，憶述自己接任該職時，環球經濟剛從金融危機中復甦過來。在動盪中，集團找到機遇，扶持客戶，自身亦變得更強，這模式深根於亞太區分部的DNA中，而過去十年，即使面對多項挑戰，包括延後起訴協議、自然災害、地緣政治緊張，以至近期的新冠疫情，集團亦能走向繁榮。

亞太區業務佔比持續上升

王冬勝引述數字指，期內亞太區業務取得長足發展，自2010年起，已貢獻集團620億美元的利潤，佔集團收入由2010年的27%升至53%。

他相信，兩個元素成為集團繼往開來的關鍵。一是聚焦客戶的需要，二是團隊合作的價值觀。王冬勝深信，繼續這種合作精神，將推動未來的增長。

王冬勝又稱，亞太區是滙豐過去及未來核心所在，集團已承諾60億美元推動在亞洲的增長，隨著四個業務分部的舵手中有三位短期內將調至區內，集團正取得所需的金錢、資源及焦點，以取得未來最大的機遇。

他認為廖宜建及Surendra Rosha這兩位新舵手，集團長遠可取得增長，令業務更趨多元化。

資料顯示，滙豐2004至2020年亞太區稅前盈利，由2004年65.49億美元，升至2020年上升至128.32億美元，期內增加接近兩倍；同時，2004年亞太區佔集團的稅前盈利貢獻不足四成，至2008年大增至128%，2016年甚至相等於集團的194%。