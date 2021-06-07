全球股票回購邁向歷史新高

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-07 22:06

據《華爾街見聞》報道，摩根大通表示，今年全球公司回購大幅回暖，前5個月全球公司回購公告金額為2020年同期的2倍多，總金額亦超過2019年同期水平。

事實上，按年初至今回購公告的年化速度計算，今年全球公司股票回購速度實際接近2018年的歷史最高值。

流動性充裕亦在其他企業行為有所體現。摩根大通統計顯示，今年以來全球企業併購活動已創下歷史新高，槓桿收購活動則創2007年以來的最高水平。

但摩根大通提示，如果考慮今年全球股市估值水平，今年全球公司股票回購/併購/槓桿收購活動則遠未達到峯值，將今年股票回購/併購/槓桿收購的金額根據股票市值標準化，今年股票回購速度基本達到2019年的水平（1.3%），遠低於2007年的峯值水平（2%）。

此外，併購/槓桿收購的數據也是類似，遠低於2006至2007年的峯值水平。

由於SPAC上市活動的火熱，摩根大通估算稱，即便考慮到上述回購/併購/槓桿收購規模金額，全球股市今年依然處於淨髮行狀態，若按照年初相關速度繼續發展，2021年全球股票淨髮行量預計將達到8,600億美元。

但摩根大通分析表示，目前全球SPAC上市活動較1季度的峯值已經有所回落。該行預計相關上市活動將在今年剩餘時間裏繼續回暖。考慮公司回購等因素，今年全球股市淨髮行量將維持在4,000至5,000億美元左右。

與2020年的7,000億美元相比，今年全球股票淨髮行減少了約2,000億至3,000億美元，這將對全球股市上漲起到了支撐作用。