物美創辦人坐牢7年後獲判無罪　終東山再起　旗下兩企擬港美掛牌

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-07 22:00

2006年，內地富商物美科技創辦人張文中曾因犯詐騙罪、單位行賄罪、挪用資金罪被判入獄，距離他創立物美之時，過去了12年。2013年，張文中通過減刑釋放，然而他一再強調自己無罪，歷經5年的堅持，終於在2018年改判其無罪。從入獄到無罪，恰好又是一個12年。他出獄後，員工、供應商、投資者離公司而去。2021年，張文忠重振一手創立的超市業務，而今旗下兩家公司包括物美科技、多點新鮮（Dmall）分別計劃在香港和美國上市。

張文中最近接受《彭博》訪問稱，命運驟變的經歷讓他明白人生苦短，又指「世事無常，萬事難料，不過一切都會過去。」

張文中出獄後選擇東山再起，帶領物美向數字化方面積極轉型，推出生鮮食品快速送達、自助結賬和手機自助結賬等服務。物美還利用線下供應鏈優勢，推出自有生鮮品牌，並且通過借款收購了英國百安居和德國麥德龍在華業務的多數股權.

如今，他計劃通過將物美科技在香港上市，擬籌集高達10億美元資金。物美科技旗下擁有物美和麥德龍兩大超市品牌，全國擁有426家物美門店，97家麥德龍門店。據其招股書顯示，2020年公司營業額為391億元（人民幣，下同），按年增長逾8%，主要受惠收購麥德龍在華業務。

此外，他還創立電子商務平台多點新鮮，報道指多點新鮮擬最快今年下半年赴美IPO，戰略投資者包括騰訊、IDG Capital和聯想創投等。

張文中最近接受《彭博》訪問稱，命運驟變的經歷讓他明白人生苦短，又指「世事無常，萬事難料，不過一切都會過去。」（彭博）

張文中：超市屬於薄利行業

據歐睿國際數據顯示，目前物美在中國大型超級市場中，市佔為3.4%，是第6大連鎖店；但仍遠遠落後市佔9.3%的沃爾瑪、11.9%的永輝超市、13.7%的阿里巴巴旗下高鑫零售。

張文忠表示，超市屬於薄利行業，如今科技巨頭又進入戰場，行業更是多了一層壓力。

物美科技通過借款融資助力實現扭虧為盈後背負巨債，該公司2020年資產負債率為97%，而高鑫零售和永輝等較大的行業競爭對手僅為60%以上。負債大幅增至408億元，財務成本增加33%至7.6億元，比物美科技同期的淨利潤還要高。

張文中稱，物美在緊跟中國的行業趨勢，並投資於社區團購服務。今年3月，物美宣佈投資滴滴出行旗下的社區團購服務，入局美團和拼多多等科技公司的投資領域。

他指出，世界也變了，如果想生存下去，作為零售商就要適應。