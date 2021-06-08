港股全日跌5點　藍籌新貴比亞迪飆逾6%　擬與蘋果談電池供應事宜

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-08 16:32

七國集團（G7）財長敲定全球最低企業稅率，美股隔晚走勢反覆，三大指數收市個別走勢；市場觀望本周四美國最新通脹數據，故入市態度審慎。道指收報34630點，跌126點或0.36%；納指收報13881點，升67點或0.49%；標普500指數收報4226點，微跌3點。

昨日恒指全日跌130點，收報28787點。恒指新貴則個別走勢，信義光能（0968）無升跌，比亞迪（1211）跌1.1%，碧桂園服務（6098）則逆市升2.6%。另外，騰訊（0700）遭劉熾平減持，其股價再度鱖守600元關；其他AMXJ均下挫0.7至4.1%。

【16:15】

港股高開113點，最高曾見28979點，其後逐步下跌，最低見28638點，收市僅跌5點或0.02%，收報28781點；恒生科指走勢一樣，先升後跌，收市報7981點，跌61點或0.77%；國企指數收報10729點，跌18點或0.17%；大市成交額1,226.42億元。

藍籌「新貴」比亞迪（1211）全日飆6.27%，收市報201.6元，成交額37.1億元。吉利（0175）升1.42%，收報21.4元；長汽（2333）亦升1.5%，收報23.5元；東風（0489）一洗頹勢，全日升3.2%，收報7.72元。

地產股方面，中國海外發展（0688）全日揚2.4%，收報18.74元；華潤置地（1109）升1.55%，收報36.1元；龍湖集團（0960）亦升1.45%，收報45.35元。

內銀股靠穩，中行（3988）全日升0.71%，收報2.85元；工行（1398）升1%，收報5.04元；建行（0939）微升0.81%，收報6.25元；郵儲行（1658）微升0.18%，收報5.5元，惟交行（3328）跌0.19%，收報5.2元。

舜宇光學（2382）全日挫3.8%，收市報192.6元。

【15:35】恒生指數僅跌18點

恒生指數跌幅再收窄，最新報28769點，跌18點或0.06%；恒生科指跌77點或0.96%，報7965點。

比亞迪（1211）再續揚6.3%，報201.6元，重上200元關，成交額31.93億元。吉利（0175）升1.7%，報21.45元。

小米（1810）持續低走，現報28.3元，跌0.176%；阿里（9988）跌1.23%，報209.4元；美團（3690）亦跌1.3%，報296.2元；騰訊（0700）無升跌，報600.5元。

【14:15】舜宇光學瀉逾4%

港股午後跌幅收窄，現報28699點，跌87點或0.31%；恒生科指「跑輸」大市，現跌1.09%，報79547點。大市成交額暫為864.88億元。

昨日三隻藍籌新貴正式納入，同時阿里（9988）及美團（3690）均獲上調佔大市比例，兩者股價均下挫，阿里跌1.04%，報209.8元；美團亦跌1.87%，報294.4元。

中國軟件國際（0354）創歷史高位，今日暫高見11.88元 ，飆8.6%，現報11.84元，仍升8.23%，成交額7.96億元。

舜宇光學（2382）瀉4.05%，報192.1元。

體育用品股普跌，安踏（2020）跌1.25%，報157.7元；滔博（6110）跌1.47%，報12.04元；李寧（2331）挫4.1%，報71.9元；特步（1368）瀉7.5%，報9.14元；361度（1361）跌6.03%，報3.43元。

【12:14】生興續停牌 待發出有關公司內幕消息

生興在午後發出公告，指出公司從今日上午9時36分起短期停止買賣，以待發出有關公司內幕消息及關連交易公告。

【12:10】美團跌逾2%

港股半日跌101點或0.35%，中午收報28685點；恒生科指跌93點或1.16%，收報7949點；國企指數收報10697點，跌51點或0.48%。大市成交額650.02億元。

大型科網股騰訊（0700）半日升0.17%，中午收報601.5元；美團（3690）跌2%，收報294元；阿里巴巴（9988）跌1.23%，收報209.4元；小米（1810）亦跌0.53%，收報28.2元。

汽車股再續上揚，吉利（0175）飆升3.3%，收報21.8元；比亞迪（1211）亦升3.2%，收報195.9元；長汽（2333）漲2.6%，收報23.75元。

啤酒股先升後跌，潤啤（0291）半日跌3.5%，收報71.15元；百威亞太（1876）亦跌0.95%，收報26.05元；青島啤酒（0168）亦插1.36%，收報87元。

【11:40】內地股市半日下跌

內地股市半日下跌，上證指數半日收報3581點，跌18點，成交額2,843億元人民幣；深證成指收報14742點，挫119點或0.81%，成交額3,392億元水人民幣。兩市合共6,235億元人民幣。

創板指收報3215點，跌12點或0.39%。

【10:49】中國恒大曾飆逾4%

中國恒大（3333）一度飆逾4%，高見12.28元，現報11.98元，仍升1.7%；該集團指，昨日回購逾2,900萬股。

【10:31】內銀股靠穩

恒生指數轉跌28點或0.1%，報28759點；恒生科指亦跌52點或0.65%，報7990點，丙失8000點關。

內銀股靠穩，招行（3968）微升0.8%，報69.6元；工行（1398）漲0.4%，報5.01元；中行（3988）亦微升0.35%，報2.84元；建行（0939）升0.16%，收報6.21元。

【10:08】生興跌逾6成 其後停牌

生興（1472）突然大跌64%至0.27元，成交額為890萬元，其後停牌。

【10:08】電動汽車股續揚

電動汽車股續揚，比亞迪（1211）飆4.7%，報198.6元；長汽（2333）漲近4%，報24.05元；吉利（0175）升3.6%，報21.85元；東風（0489）升3.34％，報7.73元；廣汽（2238）升0.87%，報6.97元。

恒生指數升逾百點，現報28914點，升127點或0.29%。

【09:38】啤酒股炒上

恒生指數升幅收窄，現報28866點，升79點或0.28%；恒生科指升16點或0.2%，報8058點。

吉利（0175）倒升2.84%，報21.7元；比亞迪（1211）亦漲3.32%，報196元。

潤啤（0291）續升2.2%，報75.35元；百威亞太（1876）亦升1.9%，報26.8元；青島啤酒（0168）漲近1%，報89.05元。

【09:31】內地股市個別發展

內地股市個別發展。上證指開報3598點，低開不足1點或0.02%；深證成指開報14867點，高開5點或0.04%；創板指開報3227點，低開不足1點或0.03%。

【09:20】恒生指數高開113點

恒生指數高開113點或0.4%，報28900點，國指高開47點或0.44%，報10795點，科指開報8079點，高開37點或0.46%。大市暫成交額24.33億元。

騰訊（0700）高開近1%，報606元；小米（1810）亦高開1.8%，報28.85元；京東（9618）升近1%，報292元；阿里巴巴（9988）則微跌0.1%，報211.8元。

金融股方面，友邦（1299）開報97.95元，升0.62%，滙豐（0005）平開，報48.7元；中國人壽（2628）高開0.13%，報15.9元。

其他個股方面，創科（0669）高開1.7%，報138元；萬洲（0288）亦升0.4%，報7.36元。潤啤（0291）開升1.4%，報74.75元，創30天新高。吉利（0175）則逆市低開2.8%，報20.5元。

新秀麗（1910）高開3.7%，報17元，創30天新高；獲滙豐證券上調評級至「買入」，目標價22元。