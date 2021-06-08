耶倫撑加息未震散美股　港股28600關尋支持　啤酒股飲勝│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-08 09:40

市場昨日擔憂加息及最低稅率的影響未在美股浮現，港股昨日跌130點，報28787點，力守50天線（約處28685點），反要注意今周及後的中美CPI數據。

恒指今浪以5月14日27715點起步，升至6月2日29490點，累升1,775點，按黃金比率計，升浪回落一半為28603點，昨曾最低見28615點，料於28600關初步可尋得支持。

七國集團（G7）財長敲定全球最低企業稅率為15%，兼美國財政部長耶倫放口風表示加息對美國是好事，美股反應不算大，仍於高位整固，道指跌0.4%，報34630點，標普500指數僅跌0.1%，報4226點，納指更升0.5%，報13881點。美國10年期債息處1.57厘，但美滙指數在90水平徘徊，未見明顯方向。

耶倫在倫敦七國集團（G7）財長會議結束後接受彭博社訪問表示，即使美國總統拜登的4萬億美元支出計劃引發通脹，和加息也沒有關係，指利率環境略有上升，從社會和聯儲局角度來看是一件「好事」。（Reuters）

關注晶片短缺對汽車業影響

市場關注晶片短缺對車企的影響，吉利（0175）5月銷量為96,167部，按年減少12%，較按月減少4%，首5個月總銷量53萬部，按年增長26%，完成公司今年全年銷售目標153萬部的35%。吉利股價昨跌5.2%，收報421.1元。另外，比亞迪（1211）昨跌1.1%，昨報189.7元，其5月銷量合計46,295輛，按年增長45.5%。其中，新能源汽車銷量32,800輛，按年增長189.6%。

昨有內媒指出，京滬汽車經銷商出現「缺車潮」，包括Benz、寶馬和奧迪等豪華車款，今日要留意中國最大的汽車經銷商中升（0881）、美東（1268）及永達（3669）的表現及市場對此的看法。

多個環球體育盛事於今夏陸續進行，市場憧憬啤酒銷情理想，潤啤和青啤正挑戰歷史高位。（視覺中國）

環球體育盛事快開鑼 啤酒股飲勝

多個環球體育盛事於今夏陸續進行，如歐洲國家盃、美洲國家盃，及東京奧運會，甚至是暑假將至，市場憧憬啤酒銷情理想。潤啤（0291）和青啤（0168）均升近4%。兩者均向高位進發，並挑戰其歷史高位，青啤昨一度升至90.3元，距離今年1月8日的歷史高位僅一步之遙。今日可續關注其表現，而一眾體育用品股如安踏（2020）、李寧（2331）亦可關注。