周大福全年賺60.26億元　按年增107.7%　派末期息0.24元

撰文： 梁翠麗 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-08 17:12

周大福（1929）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利60.26億元，按年增加107.7%，每股盈利0.6元，派末期息0.24元，按年增長1倍。

該集團指，溢利增加主要受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益以及匯兌收益，再扣除資產和商譽減值。

期內，營業額錄得701.64億元，按年增長23.6%；內地營業額錄得46.5%增長，至596.98億元。至於香港及澳門的零售環境受主要過境口岸關閉所影響。行業數據顯示，上財年度香港珠寶首飾零售額比去年同期下降38.4%。不過，2021財政年度第二季開始，集團的業務表現已錄得改善，相信本地市場已經觸底。待主要過境口岸重開，旅客人次及零售市場可望逐步復甦。

港澳零售點客流量按年下跌四成

截至今年3月底，零售網絡擴展至4,591個零售點，2021財政年度內淨增加741個零售點。疫情使國際旅遊及遊客相關消費受壓，因此港、澳及其他市場的零售值下滑32.6%，港澳零售點的客流量按年下跌40.3%。港澳市場以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算之零售值佔比由2020財政年度的36.9%下降至2021財政年度的18.2%。

同店銷售方面，中國內地按年增長31.9%，而香港及澳門則下降41.3%。然而，由於本地消費復甦，同店銷售於2021財政年度第4季度上升31.2%。

在香港市場，集團於2021財政年度整合零售網絡，淨關閉5個零售點，主要位於尖沙咀及銅鑼灣等遊客區。在其他市場，集團在中國內地的海南開設5個免稅零售點，並在其他地點淨關閉5個零售點。海南免稅零售點的表現強勁，使其他市場的零售值跌幅較香港和澳門輕微。

此外，集團強調，以科技創新提升零售體驗的「Smart+ 2020」策略框架的堅穩基礎上，藉著雙動力策略昂首向前。雙動力策略將引導公司持續擴展實體店的版圖，同時推動科技賦能，繼續締造非凡顧客體驗、長遠的品牌差異化和顧客忠誠度。