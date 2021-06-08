新冠疫情｜錢當然留在自己手好　研究：逾900家美企延長交貨款期

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-08 20:54

疫情肆虐已超過一年多，全球經濟持續受到衝擊，儘管疫苗面世但經濟復甦之路仍然漫長。據外媒報道，許多美國企業紛紛向供應這商要求延遲付款期，為要保留手上有更多現金流，這反映企業對於目前疫情下的營商環境及未來仍然保持謹慎態度。

報道引述研究機構Hackett Group最新數字顯示，逾900家美國大型企業在2021會計年度首季向供應商付款的平均時間為58天，比2020年同期的55天多出3天；平均現金餘額達14億美元，按年增加14%。對比於2020會計年度，1,000家企業支付貨款的平均時間為62天，按年增7.6%。

以最大百貨連鎖店梅西百貨（Macy's）為例，該公司首季度平均需要163天向供應商付款，而去年同期則為134天，這反映出該公司的付款期以貨到後計算接近半年時間。其首席財務官阿德里安·米切爾（Adrian Mitchell）在5月份曾表示，該項較長的付款期會令公司受惠。

另一食品巨頭億滋國際（Mondelez International）在首季度向供應商付款平均需要130天，比去年同期的122天多出7天。億滋亦表示，由於付款期延遲數天，令其現金狀況亦有所增加。