按證公司5月新批按保326億元　單月突破2000宗新批　按月升4.6%

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-08 18:12

據按證公司的數據顯示，5月份新批按揭保險貸款金額達326.86億元，較4月份回升5.4%，再刷新高紀錄。期內新批按保宗數為5774宗，按月增加4%，為歷年次高紀錄。當中12%為一手，88%為二手成交。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，5月份新取用按保宗數為2,062宗，按月升4.6%，創自去年7月以後新高紀錄，再突破2,000宗水平，新取用按保金額112億元，為有紀錄以來第二高位。

王美鳳預期一二手交投續增，料未來按保數字仍會再創新高紀錄。（資料圖片）

王美鳳續指，高成數按保貸款量增加，除了因為市場上買家對於高成數按揭的需求持續外，亦基於今年樓市持續暢旺。現時1000萬元或以下樓價之成交佔比高逾7成，故此樓市交投明顯增加亦同步推動按保貸款量上升。

她預期，由於5月份起樓市旺勢進一步全面加劇，一二手交投續增，牛市熱浪下，預期未來按保數字仍會再創新高紀錄。

根據香港按證保險數字，今年首5個月整體新批按保宗數達26,048宗，與去年同期比較增57.6%。新批按保金額達1,441.18億元，按年增65.6%；期內新取用按保宗數達8,814宗，按年增48.9%。涉及金額479.53億元，按年增加57.7%，宗數及金額均創有記錄以來的同期新高。