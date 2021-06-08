A股3600關爭持　資金未見短缺　聚焦明日CPI及PPI數據│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-08 17:46

A股於3600關爭持，中國明日公布的CPI和PPI料將會大升，加上6月為半年結，市場關注市場資金緊張情況及人行對流動性的舉措。上證先升後回吐，收跌0.5%，報3580點。

市場普遍認為臨近月底資金緊張，不過從市場指標來看，目前資金仍然較為充足。據Wind數據顯示，隔夜質押式回購加權平均利率DR001在2.19%左右徘徊，DR007在2.27%水平上落，未再見明顯倒掛。上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜期限回落10.6基點，至2.1930%。

A股5月底突然起步，滬深兩市兩融餘額增至逾1.73萬億元（人民幣‧下同），創近6年高。值得留意的是，上周監管層對場外配資保持高壓姿態。上周，深圳、四川、天津、河南等多地證監局陸續曝光了一批場外配資機構名單，共涉及19個平台，當中有指涉事機構能為投資者提供1至10倍高槓桿炒股資金。這或成A股這星期受壓原因。

中國5月CPI及PPI料大升

人民銀行今日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購。公開市場今日有100億元逆回購到期，即連續第16天零投放零回籠。人行已連續70天開展100億元的逆回購，且是第139日進行逆回購。公開市場未來至6月15日（下周二），每日均有100億元逆回購到期，並在6月15日當日亦有2,000億元中期借貸便利（MLF）到期，短期資金缺口不算大。

中國4月PPI創3年半新高，按年升6.8%，人行在貨幣政策執行報告中稱中國不存在長期通膨或通縮的基礎，向市場傳遞出貨幣政策穩字當頭的明確信號，惟要留意在6月15日人行會否出手操作，從而參透在CPI、PPI大升之下，人行對經濟熱度的容忍程度有多少。

國家統計局將於明日（9日）公布5月居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。據彭博綜合預測，預計中國5月CPI按年漲幅擴大至1.6%，較4月的按年升0.9%有所加快，並創下8個月高位；5月PPI按年升幅進一步擴大至8.5%，較4月的按年漲6.8%為高。

提防經濟好而再收水

另外，中國最快明日公布5月金融數據，據彭博綜合預測，中國5月M2為增長8.1%，按月持平，人民幣新增貸款為1.4萬億元，較4月的1.47萬億元為少，社會融資為2萬億元，較4月的1.85萬億元為多。

內銀股近期偏弱，自4月後便一直回落，並欠缺上升動力，中國銀行（3988）今日曾創一個月低位，一度見2.83元，收報倒升0.7%，報2.85元，建行（0939）升0.8%，報6.25元，工行（1398）升1%，報5.04元。

值得留意的是，4月金融數據已遜於預期，人行早前公布的《2021年第一季度中國貨幣政策執行報告》抽走了「不急轉彎」的字詞，又指要「珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復經濟和防範風險的關係」，需提防央行再度收水，導致金融數據再度走低，亦要提防內銀股因而走弱。