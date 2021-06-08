周大福︰港市場取決疫情及通關情況　10至15間店納「觀察名單」

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-08 20:24

周大福（1929）今日﹙8日﹚公布截至今年3月底止全年業績，盈利按年增長1.08倍至60.26億元，每股盈利0.6元，派末期息0.24元，按年增長1倍。

利潤倍增，主要因為內地業務力保不失，加上受惠政府補就業計畫、黃金借貸錄未變現收益，以及錄得匯兌收益等。期內，受疫情封關影響，港澳區零售額按年減少34.5%；同店銷售則跌38.7%；零售網絡淨關5間店，主要位於銅鑼灣及尖沙咀。

港業務已觸底 同店銷售料平穩

談及本港市場前景，周大福珠寶董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基指，現時本土消費「幾穩定」，相信本地市場已經觸底，但前景取決疫情及通關情況。今年4、5月香港同店銷售大增近1.6倍，但黃紹基指出，香港同店銷售增長表現仍然難估，上半財年受惠低基數效應，預計有七成的增長，但下半財年難以預測，主要因為基數回歸正常，且取決通關情況，倘全年不通關，「增幅可能低啲，但平穩」。

黃紹基又指，考慮疫情影響以及過境口岸重開時間，會把10間至15間店鋪納入「觀察名單」，以店鋪效益及與業主商討租金結果等作為考量，「寧願關店，把現時的店鋪優化，待有機會再重新佈局。」

新財年料內地新增逾700間零售點

至於內地市場，情況則相對明朗。周大福珠寶董事總經理（中國內地）陳世昌表示對內地業務前景充滿信心，「單計2月分，內地零售點銷售額超過100億元人民幣」。他估計，新財年淨開店不少於700間周大福零售點，會借助加盟商以及「省代」發展模式，繼續滲透三、四線城市以及其他中國城市。

目前內地加盟店佔整體商店65%，而就中長期發展而言，陳世昌指希望控制直營店以及加盟店的比例為約6成多以及3成多。對未來內地業務展望，周大福於過去4至5月同店銷售增長40%或以上，預計全年增長仍會有15%、16%。

消費券利好社會消費氣氛

另外，為鼓勵市民打針，周大福早前向香港總商會贊助券，並有向員工提供疫苗假期，黃紹基明言，集團鼓勵員工在身體情況許可下打針，以保護自己、家人。

為配合政府5000元電子消費券政策，周大福亦有提供購買優惠，惟被問及認為銷售額會否因消費券而上升，黃紹基則指難以預計，但相信在政策帶動下，整個社會的消費氣氛能提升。