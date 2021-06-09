中概股普遍造好　掌門教育首掛漲逾47%　盤中三度熔斷

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-09 09:00

周二美股收盤漲跌不一，納指小幅收漲，標普500指數接近歷史最高水平。道指收盤下跌30.42點，或0.09%，報34599.82點；納指漲43.19點，或0.31%，報13924.91點；標普500指數漲0.74點，或0.02%，報4227.26點。

標普500指數逼近歷史最高紀錄。該指數的歷史最高盤中紀錄是5月7日創造的4238.04點，最高收盤紀錄是同一天的4232.60點。

熱門中概股收盤多數走高，掌門教育（美：ZME）飆升逾47%，該公司正式登陸紐交所，盤中漲幅一度達到78.4%，並觸發三次熔斷。

達達集團（DADA）漲近14%，此前該公司宣佈高達1.5億美元的股票回購計劃。

新能源汽車股中，理想汽車（LI）漲超6%，小鵬汽車（XPEV）漲超3%，蔚來汽車（NIO）跌0.27%。

掌門教育首掛高收，其他教育股亦受惠造好，51Talk（COE）漲近15%，高途（GOTU）漲超6%，網易有道（DAO）漲超5%，流利説（LAIX）漲超4%。

音視頻中，鬥魚（DOYU）漲超12%，虎牙（HUYA）漲超10%，嗶哩嗶哩（BILI）漲近3%，YY歡聚時代（YY）漲超1%。

其他熱門中概股中，億航（EH）漲近18%，獵豹移動（CMCM）漲超15%，塗鴉智能（TUYA）漲6%。

名創優品（MNSO）漲超4%，陌陌（MOMO）漲超3%，富途控股（FUTU）漲超2%，知乎（ZH）、金山雲（KC）、微博（WB）漲超1%。