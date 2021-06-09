美非營利組織報告：貝佐斯等億萬富豪多年未繳所得稅

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-09 09:18

美國新聞網站ProPublica於6月8日發佈的最新報告顯示，美國部分億萬富翁多年來未繳納任何聯邦所得稅，其中包括亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）、前紐約市市長米高‧彭博（Michael Bloomberg）等。

亞馬遜創始人貝佐斯目前是全球最富有的人，然而他在2007年和2011年所繳納的聯邦所得稅為零。ProPublica的報告則指出，從2014年到2018年，貝佐斯報告的收入為42.2億美元，繳納的稅款為9.73億美元。但在此期間貝佐斯的實際財富增長了990億美元。此外，貝佐斯2011年因投資損失為由為自己和兒女申請了稅收抵免。

根據ProPublica報告，馬斯克從2014年到2018年總共報告了15.2億美元的收入並繳納了4.55億美元的稅款，但在此期間馬斯克的實際財富增長為139億美元。據悉，這家新聞媒體獲得了美國國稅局超過15年的數據，其中包括數千名最富有的美國人的納稅申報表。

在美國參議院財政委員會6月8日的聽證會上，委員會主席Ron Wyden援引ProPublica的報道稱，美國最富有的人在新冠肺炎疫情期間收入豐厚，但沒有支付應得的稅款。Ron Wyden表示將提交一項提案，要求每年對美國富人進行的投資收益徵稅，而不僅僅是在出售投資時徵稅。

Ron Wyden還表示，鑑於美國國稅局有責任保護納稅人的數據，國稅局需要調查這些數據是如何被泄漏的。