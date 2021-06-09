港股半日跌19點　油股、物管股造好　京東健康彈升近7%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-09 12:19

市場繼續觀望美國通脹數據，美股隔晚走勢個別，道指連續兩日收跌，報34599點，跌30點或0.09%；納指收報13924點，升43點或0.31%；標普500指數收報4227點，升不足1點。

另外，港股昨（8日）先升後跌，收市僅跌5點或0.02%，收報28781點；大市成交額1,226.42億元。長和（0001）繼3月後再度回購，以每股最高價59.45元，最低價59.35元，回購103.15萬股，總額涉及6,130萬元。

【12:10】京東健康彈近7%

港股今日處於拉鋸狀態，恒生指數中午收報28762點，半日跌19點或0.07%；恒生科指收報7961點，跌19點或0.24%；國指收報10716點，跌12點或0.12%；大市成交額621.51億元。

ATMXJ個別走勢，阿里巴巴（9988）半日跌0.76%，收報208.6元；騰訊（0700）升0.17%，收報602元；美團（3690）跌0.8%，收報294.6元；京東（9618）瀉2.4%，收報281.2元；小米（1810）亦跌1.24%，收報28元。

油股造好，中石化（0386）半日升2.2%，中午收報4.18元；中海油 （0883） 收報9.01元，升2.9%。

物管股亦造好，時代鄰里（9928）半日升6.7%，收報6.69元；碧桂園服務（6098）亦升2.9%，收報80.45元。

京東健康（6618）熱炒，半日升6.77%，收報105.7元；阿里健康（0241）則跌3.78%，收報17.84元。

【11:40】本地地產股造好

恒生指數表現反覆，最新報28774點，跌6點或0.02%；恒生科指亦跌6點，報7974點；騰訊（0700）小幅上升0.3%，報603元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，報209.2元；美團（3690）亦跌0.54%，報295.4元；京東（9618）挫2.22%，報281.6元；小米（1810）跌1.24%，報28元。

蒙牛乳業（2319）上揚4.6%，報46.15元。

碧桂園服務（6098）漲3.4%，報80.8元。

本地地產股造好，恒地（0012）升0.5%，領展（0823）升0.5%，置富（0778）漲3.27%，泓富（0808）揚1.7%，均創出52周新高。

【10:37】周大福績後飆逾4%

恒生指數再轉跌48點或0.17%，報28732點；恒生科指小幅回升2點或0.03%，報7983點。

周大福（1929）一度飆4.2%，高見15.72元，創52周新高；迎造價15.54元，仍升3.05%，成交額1.2億元。其他相關股，英皇鐘錶珠寶（0887）升近半成，報0.196元。周生生（0116）亦漲1.8%，報13.6元；六福集團（0590）小幅上升0.45%，報22.2元。

【10:15】康師傅除淨日高開逾4%

康師傅（0322）今早甫開4.7%，高見14.76元，創逾兩個半月高位，現造價14.46元，仍升2.5%，成交額2,060萬元。其他食品股，中糧家佳康（1610）升近1%，報3.29元；維他奶國際（0345）亦升1.35%，報30.1元；周黑鴨（1458）則倒跌0.2%，收報11.18元。

【10:00】恒生指數倒升

電動汽車股個別走，比亞迪（1211）回吐近2%，報197.9元；長汽（2333）亦跌1.28%，報23.2元；吉利（0175）跌0.5%，報21.3元。

晶片股亦個別走，瑞聲科技（2018）漲3.6%，報56.5元；中興通訊（0763）升0.46%，報22.1元；ASM PACIFIC（0522）升近0.1%，報103.2元；中芯國際（0981）升1.18%，報60.2元；華虹半導體（1347）倒跌2%，報41.55元。

恒指新貴碧桂園服務（6098）勁升近半成，報82元；信義光能（0968）則跌0.15%，報13元。

恒生指數倒升27點，報28809點；恒生科指亦升8點，報7989點。

【09:31】內地股市開市偏軟

內地股市開市偏軟，上證指數開報3576點，小幅低開3點或0.09%；深證成指開報14698點，低開18點或0.13%；創板指開報3203點，低開5點或0.17%。

【09:20】恒生指數低開10點

恒生指數低開10點或0.04%，報28771點，國指低開13點或0.13%，報10715點，科指開報7970點，跌10點或0.13%。大市暫成交額19.09億元。

騰訊（0700）低開0.17%，報600元；小米（1810）亦低開1.8%，報28.3元；京東（9618）跌1.18%，報284.6元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，報209.2元。

金融股方面，友邦（1299）開報97.15元，升0.16%，滙豐（0005）則跌0.41%，報48.7元；中國人壽（2628）亦跌0.13%，報15.9元。

油價續升，紐約期油收市升82美仙或1.2%，每桶報70.05美元，是2018年10月以來最高。「三桶油」高開，中海油（0883）高開1%報8.85元。

長和（0001）高開0.5%，報59.8元。

比亞迪（1211）昨重上200元關，今早高開0.7%，報203元，創30天高位。長汽（2333）則回吐2.77%，報22.85元。

周大福（1929）平開，報15.08元；截至3月底止全年盈利60.26億元，按年升逾一倍，主要受惠於一次性租金優惠、黃金借貸未變現收益以及滙兌收益等，派末期息0.24港元。